Промсвязьбанк добавил в мобильный банк новый сервис проверки контрагентов

Новая функция стала доступна клиентам малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка с выходом обновления для мобильного банка «Мой Бизнес» на устройствах Android и iOS. Благодаря системе проверки контрагентов «Светофор» пользователи могут осуществлять первичный анализ контрагентов на благонадежность.

«Новый сервис поможет нашим клиентам проверять своих подрядчиков на этапе введения реквизитов на оплату и снизит риск финансовых потерь от взаимодействия с неблагонадежными контрагентами», – сказал директор электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

Помимо этого с установкой обновления клиенты банка смогут подключить услугу смс-информирования, а также уведомить контрагента при отправке платежа по электронной почте и мобильному телефону.

Мобильный банк Промсвязьбанка «Мой Бизнес» – мобильное приложение для клиентов МСБ, доступное для IOS и Android. В нем интегрированы привычные опции интернет-банка: выписка по всем счетам, проведение платежей, поиск документов за указанный период и по различным параметрам, аналитика движений по счетам, а также подключение продуктов.