BSS обновила мобильный банк для юридических лиц BSS Business

BSS выпустила новую версию BSS Business 3.5 – мобильного приложения для смартфонов корпоративных клиентов банков, как малых и средних компаний, так и крупных корпораций.

В новой версии реализованы дополнительные функциональные возможности, позволяющие упростить процесс формирования платежных поручений, а также повысить уровень безопасности при взаимодействии с контрагентами.

С помощью сервиса «Фотоплатеж» пользователи мобильного приложения смогут распознавать счета на оплату и формировать платежи по фотографии или из электронных документов. Это позволит сделать оплату счетов быстрее и удобнее, значительно сократит время на заполнения платежки и существенно снизит вероятность допущения ошибок при вводе данных. Сервис реализован с использованием технологии распознавания ABBYY.

Сервис «Светофор» позволит корпоративным клиентам банка выполнить автоматическую проверку благонадежности контрагентов, сообщит о возможных рисках, а также предложит способы снижения этих рисков. Для получения данных из «Светофора» достаточно ввести ИНН компании в платежном поручении или в отдельном виджете. Сервис реализован с использованием решения «Контур.Фокус» компании «СКБ Контур».

Мобильное приложение BSS Business v. 3.5 работает с системой ДБО CORREQTS Corporate версии v. 2.3.26 и выше и несколько позднее будет работать с системой «ДБО BS-Client x64» версии v. 20.1.790 и выше.