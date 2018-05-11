«Алмател» представил новый тариф и изменил тарифную политику

«Алмател» запустил тариф для новых подключений «Лови волну», включающий интернет доступ на скорости 100 Мбит/с за 450 руб. в месяц.

«Алмател» также понизил цены на скоростные тарифы, сделав их более доступными: 200 Мбит/с за 550 руб. в месяц; 300 Мбит/с за 650 руб. в месяц.

При подключении к тарифу со скоростью от 200 Мбит/c абонент бесплатно получает в аренду гигабитный двухдиапазонный роутер D-Link DIR-825.

«У нас одна из самых современных сетей с высоким проникновением гигабитных технологий в столичном регионе, – отметил генеральный директор «Алмател» Александр Гадалов. – Мы хотим, чтобы как можно больше наших пользователей могли оценить преимущество скорости, поэтому одними из первых на рынке убрали ценовой барьер между обычными и скоростными тарифами».

В случае расторжения договора выкупать оборудование не придется, его достаточно будет просто вернуть. Тариф максимально прозрачный: в нем нет «ценовых ловушек» и скрытых условий.