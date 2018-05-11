MAPS.ME запускает облачное хранение пользовательских меток

Mail.Ru Group объявила о том, что в новой версии сервиса MAPS.ME появилась возможность сохранять пользовательские метки в облако. Это значит, что метки, которые путешественник сделал на своем смартфоне, будут доступны также на его планшете и других устройствах. Кроме того, изменился дизайн меток.

Теперь метки хранятся в защищенном облачном сервисе. Благодаря этому они доступны пользователю для восстановления с разных устройств, а также после удаления данных с телефона. Чтобы метки начали отображаться на новом устройстве, достаточно авторизоваться в приложении. Сохранение данных в облаке происходит ежедневно. Изменился и внешний вид отметок на карте: обновился дизайн и форма, а динамическое изменение размера в зависимости от увеличения масштаба карты позволило сделать их заметнее.

Также в новой версии стало удобнее находить отели на карте, отфильтровывать их по заданным параметрам и подбирать похожие варианты размещения. Теперь прямо на карте наглядно отображается рейтинг отелей, соответствующих заданным параметрам фильтрации, и их ценовая категория.

«Мы верим, что отели удобнее искать именно на карте, поскольку это позволяет с первого взгляда найти лучший вариант размещения не только по рейтингу и цене, но и по удаленности от ключевых транспортных узлов и достопримечательностей. Не секрет, что на окраине города отели могут стоить гораздо дешевле, чем в центре, при более высоком уровне качества. В совокупности с невысокой стоимостью проезда на городском транспорте можно сократить расходы на проживание, потратив сэкономленное на развлечения», — отметил Евгений Лисовский, руководитель проекта MAPS.ME

После обновления у пользователей с картами России появится поисковая вкладка «ЧМ по футболу 2018», на которой отображается информация о стадионах и пунктах выдачи Паспорта болельщика (FAN ID).