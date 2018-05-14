«Почта России» обновила свое мобильное приложение

«Почта России» обновила мобильное приложение. В версии 4.7 для платформ iOS и Android в информацию об отделении почтовой связи добавлены услуги, доступные посетителям с инвалидностью. Статус наложенного платежа теперь виден в деталях отправления, а при вызове курьера автоматически подгружаются данные из профиля.

Для пользователей iOS также добавлена возможность поиска отправления в списке отслеживания не только по трек-номеру, но и по присвоенному ему имени. Обновлен интерфейс основных разделов приложения и виджетов.

Приложение на платформе Android адаптировано для планшетов, появилась альбомная ориентация экрана. Также добавлены быстрые действия при долгом нажатии на иконку приложения версии Android 7.1+

Существенно ускорена работа приложения для пользователей с большим количеством отправлений. Для операций сортировки дополнена информация о местах сортировки.

Распространение обновлений будет проходить поэтапно.

Официальное мобильное приложение Почты России было введено в эксплуатацию в 2014 г. Сегодня оно входит в ТОП-3 по России в категории «Бизнес» (Android) и ТОП-10 категории «Покупки» (iOS). Ежедневная аудитория приложения составляет 1,5 млн пользователей.

Мобильное приложение «Почты России» позволяет отследить свое почтовое отправление. Оно интегрировано с сервисом отслеживания торговой площадки AliExpress. При отправке заказа продавцом, трекинг номер для отслеживания автоматически попадает в перечень посылок, отслеживаемых в приложении Почты. В нем же можно найти ближайшее отделение связи, заполнить бланк извещения, найти индекс по адресу, вызвать курьера или заказать доставку посылки на дом, оставить отзыв о работе почтового отделения или получить консультацию.