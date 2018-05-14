Tele2 запустил рекламную кампанию о линейке тарифов «Мой Tele2»

Tele2 запустил новую рекламную кампанию, в которой рассказывает о преимуществах линейки тарифов «Мой Tele2». Компания предлагает клиентам выгодные условия в поездках по России: мобильный интернет из пакета, включенного в тариф, безлимитные соцсети и мессенджеры, бесплатные входящие и особые условия на исходящие звонки.

На этот раз действие нового рекламного ролика разворачивается за пределами мегаполиса. В поездках по просторам России зачастую приходится экономить на услугах мобильной связи и изменять привычный профиль потребления. Ведь, бывает, «в путешествиях связь дорожает, и думаешь, добраться бы до Wi-Fi».

Путешествующим абонентам по дороге встречается супермобиль с командой Tele2, которая рассказывает о других правилах оператора. Условия тарифов линейки «Мой Tele2» не меняются в поездках по стране: где бы абонент ни находился, стоимость тарифа не вырастает, при этом все его преимущества сохраняются. Поэтому пассажиры супермобиля Tele2 не расстаются со своими гаджетами. Фанаты смотрят трансляцию футбольного матча, молодой человек принимает входящий вызов от мамы, а девушка делает селфи со своей собакой и быстро размещает его в социальных сетях.

Выгодные условия в поездках по России доступны всем пользователям тарифов линейки «Мой Tele2». Они могут свободно пользоваться интернетом, социальными сетями и мессенджерами без доплат и подключения дополнительных опций. Входящие звонки бесплатны. На всех действующих пакетных тарифах исходящие звонки на номера региона присутствия расходуются из пакета минут, включенного в тариф.

Подробное описание тарифов и их преимуществ доступно на сайте tele2.ru. Новые рекламные ролики можно посмотреть на официальном канале Tele2 на YouTube.