«Связной» запустит возможность бесконтактной оплаты покупок баллами с карт лояльности

На Всемирной конференции разработчиков Google в Калифорнии (Google I/O) 8 мая 2018 г. была представлена новая интеллектуальная бесконтактная технология, которая позволит клиентам с помощью NFC оплачивать покупки баллами с карт лояльности. Программа лояльности «Связной-Клуб» была представлена на конференции как лидирующий проект в этом направлении.

«Связной» внедрит интеллектуальную бесконтактную технологию, которая позволит клиентам с помощью NFC оплачивать покупки баллами с карты лояльности «Связной-Клуб». Ритейлер рассчитывает запустить услугу во всех магазинах для всех держателей карт лояльности.

Бесконтактная технология оплаты в программе лояльности «Связной-Клуб» сделает процесс покупки удобнее и быстрее. Чтобы применять бонусы и предложения, покупателям больше не нужно будет носить с собой карты и указывать при оплате номер телефона, а кассиры больше не будут тратить время на сканирование пластиковых карт клиентов или штрихкодов на их смартфонах. При первом касании система считает только данные о картах постоянного клиента и специальных предложениях, а при втором – будет произведена оплата.

Новая функция позволит компании улучшить клиентский опыт, адресно напоминать покупателям об акциях и персональных предложениях «Связного» и сделать процесс покупки таким же удобным, быстрым и бесшовным как при обычном бесконтактном платеже. Главная цель ритейлера в этом направлении — максимально быстро внедрять новые инновационные технологии в систему взаимоотношений с клиентами. Отметим, что на текущий момент уже около 20 тыс. участников «Связной-Клуб» добавили свои карты в системы электронных платежей с мобильных устройств. С помощью карты лояльности «Связной-Клуб» клиенты уже сейчас могут получать специальные предложения и бонусы прямо в интерфейсе приложений, которые затем можно использовать при оплате. Покупатель может посмотреть баланс по карте, историю операций, персональные акции и спецпредложения, а также найти контактную информацию для связи с ритейлером.

Следующим этапом в развитии этой технологии будет возможность непосредственного добавления карты и, что самое главное, выпуска карты лояльности прямо через приложение системы электронных платежей.