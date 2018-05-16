«ЭР-Телеком» объявил о росте выручки на 17% по итогам 1 квартала 2018 года

«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за 1 квартал 2018 г.

Основные финансовые и операционные показатели 1 квартала 2018 года: консолидированная выручка увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода и достигла 9 351 млн рублей; показатель EBITDA увеличился на 21% по сравнению с прошлым периодом до 2 937 млн рублей. Рентабельность EBITDA составила 31%; чистая прибыль составила 467 млн рублей; CAPEX увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 442 млн рублей; чистый долг на 31 марта 2018 г. составил 34 623 млн рублей, с учетом выставленных банковских гарантий и выданных поручительств за третьих лиц; выручка B2B увеличилась на 30% по сравнению с предыдущим периодом и составила 3 155 млн рублей; выручка B2C выросла на 11% до 6 196 млн рублей; число активных абонентов B2C на конец 1 кв. 2018 г. составило 6 734,5 тыс. абонентов, что на 10% больше чем в 1 кв. 2017 г.

Выручка Холдинга за первые 3 месяца 2018 г. выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9 351 млн рублей.

Выручка b2c-сегмента выросла на 11% и достигла 6 196 млн рублей. Холдинг продолжает развивать конвергентный продукт, ОТТ-сервисы, совершенствовать мобильное ТВ и продуктовые предложения для геймеров. 2018 г. компания начала с улучшения характеристик цифрового ТВ, запустив сразу 24 новых телеканала. «ЭР-Телеком» продолжает удерживать лидерство по количеству HD-каналов среди федеральных операторов.

В сегменте b2b прирост выручки составил 30%. В структуре выручки доля b2b выросла — с 30% до 34%. Компания продолжает разрабатывать и внедрять цифровые инновационные продукты и сервисы на рынке b2b, расширять продуктовую линейку для корпоративных клиентов. Оператор предлагает индивидуальные комплексные решения с множеством полезных опций для бизнеса — высокоскоростной доступ в интернет с контент-фильтрацией и антивирусами по подписке, защищенные от DDos-атак VPN-сети, облачную телефонию и видеонаблюдение с сервисами аналитики, Wi-Fi с дополнительными маркетинговыми инструментами.

Темп роста EBITDA год к году составил 21% в связи с повышением эффективности деятельности компании. Рентабельность EBITDA также увеличилась до 31%.

«ЭР-Телеком» сохраняет объявленный ранее прогноз на 2018 г. по росту выручки не менее 18% и опережающему темпу роста EBITDA по отношению к выручке.

Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг», сказал: «Мы удовлетворены результатами деятельности Холдинга за первые 3 месяца 2018 г. Компания показывает высокий темп роста выручки, при этом прирост показывают оба бизнес-сегмента как b2c, так и b2b. Этот тренд стал продолжением успешно завершенного 2017 г. Одним из ключевых событий первого квартала стало подписание стратегического соглашения с компанией Actility по развертыванию сети федерального масштаба LoRaWAN в России. Для поддержки программ реализации цифровой трансформации предприятий с распределенной инфраструктурой по регионам России Холдинг завершит строительство сети Промышленного интернета вещей в 50 крупных городах к лету 2018 г. и в более 60 городах к концу года. Мы подписали кредитное соглашение с ВТБ в объеме 45 млрд руб. и планируем направить данное финансирование на обеспечение ранее заявленных планов по росту компании и рефинансирование текущей задолженности».