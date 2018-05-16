«Рамблер» перевел пользователей на «Рамблер/почту» нового поколения

«Рамблер» объявил о переводе 100% пользователей «Рамблер/почты» на новую версию сервиса.

Рамблер/почта нового поколения стала доступна всем пользователям сервиса. Ранее желающие могли переключиться на превью обновленной Почты. Теперь на финальную версию сервиса переведены все зарегистрированные аккаунты.

Работа над глобальным обновлением включала в себя не только полное переосмысление пользовательского интерфейса, но также глубокую модернизацию технической инфраструктуры, призванную увеличить скорость работы и надежность.

Новая «Рамблер/почта» имеет адаптивный интерфейс, усовершенствованную систему фильтрации и сортировки писем, эффективный анти-спам и красивые темы оформления. Работа с ней стала проще, понятней и быстрее, чем когда-либо.

Согласно прогнозам компании, долгожданное обновление не только позволит увеличить число новых пользователей «Рамблер/почты», но и повысит привлекательность сервиса как одного из главных средств коммуникации для имеющейся аудитории.

«В основе работы над обновлением Рамблер/почты лежат две задачи: наполнить ее всеми актуальными опциями современного почтового ящика, а также сделать дизайн легким и интуитивно-понятным для всех пользователей, — отметила Светлана Цыганова, руководитель проекта «Рамблер/почта» (Rambler Group), — В течение года команда Почты анализировала, как пользователи взаимодействуют с обновленной тестовой версией сайта, какие функции и элементы интерфейса особенно востребованы. Мы активно работали с мнением людей и развивали интерфейс вместе с ними. Пополнялся функционал почты, совершенствовалась навигация, цветовая схема, другие решения. В итоге пользователи получили современные функциональные почтовые ящики с простым и качественным интерфейсом, а команда — платформу, позволяющую внедрять новые решения органично, быстро и эффективно».