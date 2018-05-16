Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси

«Максим» совместно со Сбербанком реализовал в приложении для заказа такси международный эквайринг. Оплатить поездки в России по карте смогут жители 189 стран.

С 1 июня по 22 июля функция будет доступна для болельщиков из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. После Чемпионата мира по футболу гости из 32 стран Европы и 13 стран Азии смогут оплачивать поездки безналичным путем на постоянной основе.

Туристам, которые не знают русского языка, плохо ориентируются в российской валюте или не носят с собой наличные в чужой стране, заказать такси и расплатиться с водителем будет просто. Приложение «Максим» переведено на английский, азербайджанский, болгарский, испанский, индонезийский, итальянский, грузинский, казахский, таджикский и украинский языки. Оплата по банковской карте исключает операции с наличными в такси и полностью автоматизирует процесс расчета: конвертация валюты происходит по курсу банка-эмитента.

Для того чтобы привязать банковскую карту к приложению «Максим», на экране создания заказа нужно коснуться значка способа оплаты, затем символа info рядом с графой «Счет». На открывшемся экране следует выбрать пункт «Привязать карту», ввести ее данные и нажать «Оплатить». После этого пользователь сможет выбрать способ оплаты при заказе такси.

Техническую поддержку операций с денежными средствами и реквизитами карты обеспечивает эквайринг-партнер, проведение транзакций осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем. Таким образом, расчет по банковской карте полностью исключает кражу персональных данных пользователя.

— Предыдущие чемпионаты мира по футболу привлекли около миллиона иностранных туристов. В Россию тоже приедет много людей из-за границы. Большинство болельщиков будут передвигаться на специальном общественном транспорте, но часть из них предпочтет более комфортные поездки. Тем более что цены на такси в России ниже, чем во многих других странах. Мы ожидаем рост заказов на 10-20%. С международным эквайрингом иностранцы смогут быть уверены в безопасности и удобстве безналичных расчетов, — сказал Алексей Маркин, директор по региональному развитию сервиса «Максим».

Страны, жители которых смогут оплатить поездки картой с 1 июня по 22 июля 2018 года: Австрия, Албания, Андорра, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Хорватия, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Ливан, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская, Аравия, Сингапур, Таиланд, Тунис, Филиппины, Шри-Ланка, Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Д.Р. Конго (Заир), Джибути, Египет, Замбия, Западная Сахара, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, С-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшелы, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Южный Судан, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Коста-Рика, Куба, Мартиника, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, С-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Ямайка, Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор, Австралия и ОК, Австралия, Вануату, Гуам, Кирибати, Микронезия, Новая Зеландия, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу, Фиджи, Пуэрто Рико.

Страны, жители которых могут оплачивать поездки по карте на постоянной основе: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Венгрия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Азербайджан, Армения, Израиль, Казахстан, Кипр, Киргизия, Китай, КНДР, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан.