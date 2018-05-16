Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Магаданской, Сахалинской областях, Камчатском и Приморском краях. Теперь высокоскоростной мобильный интернет работает во всех субъектах России, входящих в макрорегион «Байкал и Дальний Восток» Tele2.

Tele2 близка к завершению масштабной программы по запуску сетей 4G, в рамках которой компания обеспечила практически все регионы присутствия высокоскоростным мобильным интернетом. Сейчас сети LTE доступны жителям 60 субъектов Российской Федерации. По итогам I квартала 2018 г. проникновение устройств с поддержкой 4G в сети Tele2 составило 33%, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17 п. п.

В Магаданской области сеть 4G от Tele2 работает в частотных диапазонах 1800 и 2600 МГц и доступна более чем 77% жителей региона. Строительство осуществлялось по принципу постепенного расширения покрытия. В рамках проекта только с начала 2018 г. Tele2 инвестировала в развитие телекоммуникационной отрасли Магаданской области более 33 млн рублей.

Сеть LTE в Сахалинской области, Камчатском и Приморском краях работает в частотном диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенностью диапазона является отличная проникающая способность сигнала, что позволяет комфортно пользоваться скоростным интернетом не только на улице, но и внутри помещений.

В Сахалинской области LTE-интернетом Tele2 могут пользоваться жители Южно-Сахалинска, Синегорска, Санаторного, Дальнего, Лугового, Новотроицкого, Березняков, Корсакова и Холмска. В Камчатском и Приморском краях сеть 4G покрывает территорию, где проживает более 70% и 80% населения региона соответственно.

Чтобы обеспечить абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети на Дальнем Востоке оператор использовал современные системы Nokia Networks и Ericsson на базовых станциях, которые раньше работали в стандарте 2G. Это позволило обеспечить развертывание сети 4G при минимальных расходах на строительство.

В настоящее время сеть 4G доступна клиентам Tele2 в 60 субъектах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Бурятии, Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Татарстан и Хакасии, в Удмуртской и Чувашской республиках, в Краснодарском крае и Республике Адыгее, Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.