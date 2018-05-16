«Тинькофф Мобайл» снизил цены на пакеты минут, интернета и безлимитных сервисов

«Тинькофф Мобайл», виртуальный мобильный оператор, который вместе с «Тинькофф Банком» входит в группу компаний «Тинькофф», объявляет об изменении стоимости пакетов интернета, голосовой связи и безлимитных сервисов для новых и текущих клиентов.

Основные изменения в пакете минут: 600 минут – 199 рублей (было – 299 рублей); 1 200 минут – 299 рублей (было – 499 рублей).

Основные изменения в пакете интернета: 8 ГБ – 229 рублей (было – 7 ГБ за 249 рублей); 16 ГБ – 359 рублей (было – 15 ГБ за 449 рублей).

При подключении пакета с 16 ГБ интернет-трафика стоимость каждого безлимитного сервиса («Музыка», «Видео», «Мессенджеры» и «Социальные сети») составит всего 1 рубль (вместо 59 и 159 рублей).

«Мы даем возможность абонентам "Тинькофф Мобайл" забыть об ограничениях и перестать беспокоиться о том, хватит ли им гигабайтов на месяц, за весьма скромную ежемесячную плату. У нас уже есть полный безлимит за 999 рублей в месяц для тех, кто расходует по-настоящему много интернета на разные цели. А теперь, подключив пакет 16 ГБ и четыре безлимитных сервиса всего за 363 рублей в месяц, большинство наших клиентов с учетом их обычной модели потребления смогут получить доступ в сеть фактически без ограничений», — сказал Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф Мобайл».