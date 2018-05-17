МТС сообщила о запуске первой в Восточной Европе гигабитной LAA-сети

МТС, один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске в Республике Башкортостан первую в Восточной Европе и России коммерческую высокоскоростную LTE-сеть гигабитного класса с поддержкой технологии LAA, обеспечив скорости передачи данных до 979 Мбит/сек за счет объединения обычного лицензируемого диапазона частот с нелицензируемым спектром сетей Wi-Fi. Такие высокие параметры загрузки были продемонстрированы на фрагменте действующей сети МТС в торгово-развлекательном центре «Планета» в центре Уфы совместно с компаниями Ericsson и Qualcomm Technologies, дочерней компании Qualcomm Incorporated.

Технологии использования нелицензируемого спектра, такие как LAA (License Assisted Access), будут использоваться в сетях 5G для уплотнения сетей, увеличения их пропускной способности и емкости. В этом решении базовая станция LTE и абонентские устройства работают как в обычном лицензируемом спектре частот, принадлежащем оператору связи, так и в нелицензируемом диапазоне 5 ГГц. Чтобы не создавать помех другим устройствам, работающим в сети Wi-Fi, базовая станция в этом диапазоне работает по принципу Listen-Before-Talk (LBT).

Коммерческая LAA-сеть построена в Уфе за счет агрегации полосы шириной 20 МГц в лицензируемом диапазоне LTE 1800 МГц (4x4 MIMO, 256-QAM) и трех полос по 20 МГц каждая (2X2 MIMO, 256-QAM) в диапазоне 5 ГГц нелицензируемого спектра. В ТРЦ «Планета» установлены indoor базовые станции Ericsson ERS с использованием широкополосных радиомодулей 1800 (Radio 2212) и LAA (Radio 2205), в качестве терминала использовался смартфон Motorola Moto Z2 Force на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 835 с модемом Х16 LTE, первым коммерческим модемом, поддерживающим технологию LAA. В данной конфигурации была достигнута скорость передачи данных 979 Мбит/сек в режиме downlink.

«МТС вновь подтверждает свое технологическое лидерство, запуская в сотрудничестве с Ericsson и Qualcomm Technologies в Башкортостане, нашем полигоне для испытания новых технологий, первую в России и в Восточной Европе коммерческую высокоскоростную LAA-сеть. Технология LAA является важной вехой на пути к 5G - она будет использоваться в сетях следующего поколения для мгновенной загрузки «тяжелых» файлов, потребления видео сверхвысокой четкости, использования сервисов виртуальной и дополненной реальности, облачных видеоигр. Кроме того, LAA позволяет быстро и без больших затрат строить гигабитные сети в местах активного потребления трафика - там, где операторам не всегда хватает имеющихся частот в лицензируемом спектре», – отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий.

«Технология LAA открывает операторам доступ к новым частотным диапазонам, увеличивает емкость сетей и обеспечивает более высокие пиковые и средние скорости передачи данных. Запуск первой в России коммерческой сети LAA знаменует собой еще один важный этап в нашем стратегическом сотрудничестве с МТС. В прошлом году в ходе наших совместных тестов мы побили рекорд скорости передачи данных в 25 Гбит/с. Наш следующий шаг – подготовка к демонстрации возможностей 5G во время главного спортивного события этого года в России», – сказал президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

«Этот важный для развития LAA технологический прорыв – очередной этап многолетнего плодотворного сотрудничества Qualcomm Technologies и МТС. Мы рады, что сервисы LTE гигабитного класса становятся доступным для пользователей сети МТС в нашей стране. LTE гигабитного класса позволяет расширить пропускную способность и повысить общую спектральную эффективность сети в целом, обеспечивая невероятные скорости передачи данных для абонентов, имеющих смартфоны на базе мобильной платформы Snapdragon 835 с интегрированным модемом X16 и поддержкой LAA, и более высокие скорости для всех остальных абонентов, пользующихся смартфонами предыдущих поколений. Мы ожидаем, что все большее количество абонентов MTС получит доступ к более высоким скоростям по мере разворачивания технологии LAA в России и увеличения количества устройств с поддержкой этой технологии в розничных сетях», – отметила вице-президент Qualcomm по развитию бизнеса в Восточной Европе Юлия Клебанова.

Запуск технологии LAA на коммерческой сети – очередной этап партнерства МТС и Ericsson в реализации Соглашения о развитии технологий 5G, подписанного в декабре 2015 г. В июле 2016 г. МТС впервые в России успешно протестировала технологию LAA.