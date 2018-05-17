Более 700 тысяч граждан подтвердили учетные записи портала госуслуг через онлайн-банкинг с марта по апрель 2018 года

За два месяца, в период с марта по апрель 2018 г., более 700 тысяч граждан подтвердили учетные записи Единого портала госуслуг (gosuslugi.ru) через онлайн-банкинг. Новая функция стала доступна пользователям «Почта Банк Онлайн» и «Тинькофф Банка» в 2017 г., а в марте 2018 – клиентам «Сбербанк Онлайн». Сервис был реализован по заказу Минкомсвязи РФ «Ростелекомом» совместно с дочерней компанией «РТЛабс».

За указанный период доля подтверждений через онлайн-банкинг составила 25% от числа пользователей, подтвердивших свою учетную запись в Центрах обслуживания.

По данным разработчика («Ростелеком» и «РТЛабс»), услуга наиболее востребована среди пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» – через него за указанный период свои учетные записи подтвердили свыше 460 тыс. пользователей Единого портала госуслуг и более 260 тыс. подтверждений было сделано по каналам «Почта Банк Онлайн».

«Востребованность дистанционного подтверждения учетной записи на портале Госуслуг среди клиентов "Почта Банка" постоянно растет, причем во всех возрастных категориях, поскольку государственными услугами пользуются россияне всех возрастов. Мы ожидаем, что до конца года число подтверждений через цифровые каналы банка превысит 500 тыс.», – отметила вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.

Чаще всего учетную запись через онлайн-банкинг подтверждали женщины – их оказалось почти 57%. Наибольшей популярностью новая функция пользовалась у граждан в возрасте от 25 до 34 лет – более 31% от всех подтвердившихся с помощью сервиса. За ними следуют клиенты банков-партнеров старше 45 лет (свыше 29%) и пользователи в возрасте от 35 до 44 лет (порядка 23%).

Наиболее активно новым каналом подтверждения учетной записи Единого портала госуслуг пользовались жители Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Челябинской областей, а также Краснодарского края и Республики Татарстан.

«Популярность нового сервиса среди клиентов банков-партнеров свидетельствует о том, что граждане стали более активно пользоваться цифровыми сервисами и альтернативными каналами доступа к госуслугам. Мы ожидаем, что количество банков-партнеров, предоставляющих сервис по подтверждению учетной записи Единого портала госуслуг, возрастет», – отметил Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».

С начала 2018 г. количество зарегистрированных пользователей Единого портала госуслуг выросло на 7 млн и сегодня превышает 71 млн. Из них более чем у 60% есть подтвержденная учетная запись. В среднем количество подтвержденных пользователей увеличивается ежемесячно на 1 млн.

Этот статус необходим для получения 95% федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. В весенне-летний период граждане наиболее активно заказывают загранпаспорта, а также оплачивают штрафы ГИБДД, налоги и судебные задолженности, чтобы избежать затруднений при выезде на отдых за границу.