Uniteller подключила эквайринг на сайте фонда «Предание»

Uniteller объявила о подключении эквайринга на сайте благотворительного фонда «Предание». Теперь сделать пожертвование благотворительному фонду «Предание» можно онлайн с помощью банковской карты.

Фонд был учрежден в 2009 году для сбора средств нуждающимся. С тех пор адресная поддержка была оказана более 4000 людей. Всего с марта этого года через сервис Uniteller было проведено более 2500 пожертвований.

Благотворительный фонд «Предание» оказывает адресную помощь детям и взрослым с различными заболеваниями, многодетным семьям, независимо от возраста, гражданства и убеждений. Второе важнейшее направление работы фонда – это поддержка организаций, которые занимаются близкой фонду социальной или миссионерской работой.

Помочь подопечным фонда можно множеством способов. Компания Uniteller позволяет сделать это удобно и комфортно. На сайте фонда «Предание» fond.predanie.ru через сервис Uniteller можно перечислить как разовое пожертвование, так и регулярное на любую удобную сумму и с любой удобной периодичностью. Также можно оказать адресную помощь или разделить пожертвование на всех, кому фонд собирает средства в данный момент. Компания Uniteller гарантирует безопасность данных банковской карты при осуществлении платежа. Всего за время работы фонда было собрано более 475 миллионов рублей.

Благотворительный фонд «Предание» осуществляет работу по девяти программам помощи: Особые дети, Болезнь не будет ждать, Ближние, Жизнь на ладошке, Один шаг к жизни, Доброе дело, Добрые люди, Свет во тьме и Люди в беде.

Сайт Фонда располагается на крупном православном портале Предание.ру, на котором также можно найти ответы на вопросы о православии и христианстве.

Владимир Берхин, президент фонда «Предание», сказал: «Помощь другим людям - важная часть жизни любого человека. Помогать не только приятно, но и полезно. Несмотря на ряд факторов, сдерживающих рост благотворительности в России, таких как недоверие к некоммерческим организациям, нестабильная экономическая ситуация, относительная новизна благотворительного сектора, россияне открыты к помощи. По данным Фонда поддержки и развития филантропии CAF Россия, который опубликовал данные ежегодного мирового рейтинга частной благотворительности в 2017 году, Россия поднялась на два пункта вверх, со 126 места на 124. Сервис Uniteller максимально упростил процесс перевода пожертвований, что значительно экономит время тех, кто готов участвовать в судьбе других людей».

Алексей Богаткин, генеральный директор Uniteller, отметил: «Согласно докладу Фонда поддержки и развития филантропии CAF Россия, опубликованного в январе 2018 года, онлайн-перевод с банковской карты вошел в тройку наиболее популярных способов пожертвований в 2017 году (34%), 40% пришлось на SMS-сообщения и 31% на денежный ящик для пожертвований в общественном месте. Люди все больше привыкают делать пожертвования онлайн, что, безусловно, является положительным фактором».