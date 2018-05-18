В России запустили онлайн-сервис по управлению накоплениями

Fins.money объявил о запуске нового финансового сервиса с конца мая.

Fins.money – это онлайн-помощник для эффективного управления деньгами. Сервис анализирует финансовый рынок, выдает клиентам индивидуальные рекомендации и подбирает для них выгодные предложения по вкладам и инвестициям. С его помощью человек без специальных финансовых знаний может получать пассивный доход, инвестируя в продукты с защитой капитала. Все это можно делать не выходя из дома.

По данным Fins.money, москвич со средним доходом за 10 лет недополучает около 1,3 млн рублей из-за того, что не ориентируется в финансовой теме и не пытается увеличивать свой пассивный доход.

«Меньше 1% россиян имеют инвестиционные счета. В нашей стране отсутствует культура вложения денег. У людей часто не хватает нужных знаний, нет доверия к разным инвестиционным инструментам. Кроме того, никто до нас не предложил клиентам удобного и понятного сервиса, который бы сделал этот процесс прозрачным», - отметил Илья Силаев, один из основателей Fins.money.

Сервис позволяет выбрать оптимальный вклад из всех вариантов, представленных на рынке, не навязывая клиенту продукты конкретных банков и инвест-компаний. Кроме того, у пользователя есть возможность увидеть все свои активы (банковские счета, депозиты) в одном окне и управлять всеми финансовыми потоками из личного кабинета.

«Fins.money – это микс финансовых знаний и технологий. Его отличие от маркетплейсов в том, что это в первую очередь - сервис. Единожды подписав бумаги с нами, клиент больше никуда не должен ездить – открывать вклады и покупать инвестиционные проекты он может дистанционно. Кроме того, мы – независимая структура, поэтому можем рекомендовать людям то, что им действительно выгодно», - сказал Владимир Шабасон, сооснователь проекта.

Разработка Fins.money заняла 1,5 года, акционеры инвестировали в сервис $5 млн. Инфраструктурным инвестором проекта выступила компания БКС. Одним из первых партнеров сервиса стал «Связь-Банк», главным акционером которого является госкорпорация ВЭБ.

В ближайшее время у сервиса появится еще 3 партнера. За год Fins.money собирается получить 50 тысяч клиентов, а через 5 лет – уже 1 миллион. Сервис планирует привлечь около 1 трлн вложений физических лиц и занять 5% долю рынка частных инвестиций.

Fins.money стал одним из первых участников проекта «Маркетплейс» Центробанка, который построен на платформе Московской биржи.

Сейчас Fins.money работает в закрытом режиме, он собирает заявки на ранний доступ.