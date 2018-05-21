Банк «Открытие» подключил Google Pay банкам-партнерам

Банк «Открытие» начал предоставлять банкам-партнерам сервис оплаты Google Pay. Первыми банками, подключенными к сервису через «Открытие», стали банк «Агророс», Росдорбанк и Ставропольпромстройбанк.

Google Pay – это сервис бесконтактной оплаты, который позволяет безопасно совершать покупки с помощью мобильных устройств на платформе Android через платежные терминалы с наличием бесконтактной технологии, а также в мобильных приложениях с поддержкой Google Pay. Одним из преимуществ сервиса является универсальность решения без привязки к какому-либо производителю мобильного устройства.

Все транзакции защищены: вместо личных данных и сведений о карте используется номер виртуального счета. При утере или краже телефона можно дистанционно сменить пароль, заблокировать устройство или удалить с него все личные данные с помощью функции операционной системы Android «Найти устройство».

«Мобильные платежи привлекают все большее число клиентов банков. Google Pay, учитывая широчайшее распространение и гибкость операционной системы Android, будет безусловно интересен нашим партнерам, – отметил Вениамин Полянцев, член правления, руководитель розничного бизнеса банка «Открытие». – Подавляющее большинство держателей карт используют устройства на базе Android, большая часть которых подходит под требования Google Pay. И мы рады предоставить клиентам наших партнеров возможность проще, быстрее и безопаснее совершать свои повседневные покупки».