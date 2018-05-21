Cashoff запустила мобильную версию сервиса «Кэшбэк от производителей клиентам банков»

Cashoff, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», объявила о запуске мобильной версии сервиса «Кэшбэк от производителей клиентам банков».

Кэшбэк от Cashoff – это концептуально новый подход к реализации банковских программ лояльности. В отличие от конкурентов выплаты по кэшбэку обеспечиваются не банками, а производителями товаров. При этом у банков появляется дополнительный источник дохода – комиссия от производителя за каждое кэшбэк-предложение. Для производителей – это новый цифровой канал целевого взаимодействия с потребителями. Ну, а для покупателей – ощутимая экономия и увлекательный цифровой опыт, открывающий эру нового цифрового банкинга.

Дмитрий Горьков, CEO компании Cashoff LAB, сказал: «Для команды Cashoff запуск мобильной версии решения, в котором можно продемонстрировать функциональность нашего кэшбэк-сервиса – значимое событие. Теперь у представителей банковской индустрии и производителей товаров будет возможность в роли потребителя протестировать как это работает на практике. В некоторых случаях выплаты по кэшбэку за товары могут достигать 50% – это беспрецедентно».

Новый сервис от Cashoff интегрируется в интерфейсы мобильных и веб-версий банков в качестве облачного whitelabel-сервиса. Дополнительные инновационные инструменты обеспечивают активную вовлеченность потребителей (геймификация: «умные советы» от интеллектуального помощника и финансовые цели с вознаграждением по достижению). Также преимуществом сервиса является автоматическая загрузка чека при использовании карт лояльности во время оплаты покупок. Кроме того, потребитель может получать повышенные выплаты по кэшбэку – до 50% от покупки. На сегодняшний день в разделе акций доступно около 100 предложений от производителей товаров.

Для банков и производителей интерес представляют промежуточные процессы обработки данных. Они не видны конечному пользователю, но позволяют формировать инновационную бизнес-модель: обогащение данных через анализ финансовых потоков клиентов банков – формирование базы данных для дальнейшей обработки информации; детализация электронных чеков до товарных позиций – распознавание товаров по кэшбэк-акции в чеке; верификация покупки через сверку суммы чека с банковской транзакцией – исключение дубликатов выплаты кэшбэка; создание покупательских паттернов на основе истории покупок – прогноз возникновения будущих потребностей и своевременное, персонализированное предложение потребителю.

Cashoff завоевала доверие уже более 30 банков по всему миру, включая крупнейшие (более 100 млн клиентов), и продолжает разрабатывать и внедрять уникальные предложения, которые эффективно решают бизнес-задачи. По версии Deloitte Cashoff вошла в топ-10 Финтех компаний в 2017 г.

Павел Новиков, Директор центра финансовых технологий Фонда «Сколково», отметил: «Мы рады, что уникальные разработки резидентов Фонда "Сколково", которых мы активно поддерживаем, удовлетворяют возникающим потребностям индустрии и задают тенденции развития цифровой экономики как в России, так и за рубежом».

В планах компании – обучение системы Cashoff сравнению потребительских корзин и формированию рекомендаций для совершения более выгодных покупок.