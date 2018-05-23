«Яндекс» начал продавать цифровую наружную рекламу

«Яндекс» начал продавать в Москве цифровую наружную рекламу по аукционной модели. Первым партнером проекта стала компания Gallery, на билбордах которой будет показываться реклама. Сейчас новый метод размещения тестируется в «Яндекс.Дисплее» и доступен рекламодателям по заявкам. До конца года появится возможность размещать наружную рекламу через «Директ».

Реклама на цифровых билбордах продается с оплатой за тысячу OTS (opportunity to see, оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением). Технологии «Яндекса» позволяют не только измерить охваченную аудиторию, но и создать ее сегмент на основе обезличенных данных — его можно использовать для ретаргетинга в Директе. Рекламодатели также получат данные о профиле охваченной аудитории: ее интересах и социально-демографических характеристиках.

Аукцион проходит так же, как и при размещении онлайн-рекламы. Рекламодатели назначают ставки и бюджет, а алгоритмы «Яндекса» вычисляют, на каких билбордах и в какой момент показать то или иное сообщение. Сейчас в торгах участвует около ста билбордов. Чем выше ставка, тем выше вероятность получить максимальное количество контактов. Рекламодатель может управлять своей кампанией в режиме реального времени, выбирать период показа рекламы, оценивать ее эффективность, а также управлять частотой контактов при ретаргетинге в интернете.

«Мы создаем единую платформу, которую можно использовать для работы с разными рекламными форматами на всех этапах воронки продаж. Сейчас в "Директе" есть и контекст, и смарт-баннеры, и видеореклама, и медийка. Скоро у рекламодателей "Директа" будет доступ еще и к аукционным закупкам наружной рекламы с возможностью проводить кросс-медийные кампании», — сказал Леонид Савков, коммерческий директор «Яндекса».

«Подключение платформы "Яндекса" к закупке наружной рекламы — важный шаг для нашей отрасли. И компания Gallery, как лидер на рынке цифровой наружной рекламы, первой внедряет новый формат размещения. В условиях замедленного экономического роста и острой конкуренции рекламодатели нуждаются в прозрачной системе для оценки эффективности рекламных инвестиций — такую возможность дает модель размещения по контактам, которую Gallery совместно с "Яндексом" вывели на рынок в 2017 г. С подключением "Директа" рекламодатели смогут использовать сценарии с омниканальной коммуникацией, взаимодействуя с нужной аудиторией в онлайне и офлайне», — сказал Борис Пешняк, коммерческий директор Gallery.

Размещение наружной рекламы с оплатой за контакты стало возможным благодаря технологиям «Яндекса». В 2016 г. компания разработала систему, позволяющую измерять аудиторию рекламных щитов и определять ее социально-демографические характеристики. Компания Gallery использует эту систему с прошлого года.

Чтобы получить доступ к «Яндекс.Дисплею» и размещать наружную рекламу, нужно оставить заявку на сайте yandex.ru/adv/partners и обратиться к своему менеджеру в «Яндексе».

«Яндекс.Директ» — это единая платформа, которая позволяет проводить самые разные рекламные кампании. С его помощью можно решать множество задач: от привлечения новой аудитории до удержания клиентов. «Директ» позволяет размещать рекламу на страницах результатов поиска «Яндекса» и площадках Рекламной сети. Потенциальные клиенты могут видеть ее на компьютерах, смартфонах, цифровых билбордах и в приложениях Smart TV.