«Акадо Телеком» модернизировал мобильный личный кабинет

«Акадо Телеком» запустил усовершенствованное мобильное приложение «Личный кабинет». С запуском модернизированного личного кабинета «Акадо Телеком» рассчитывает в два раза до конца года увеличить долю абонентов – активных пользователей цифровых каналов коммуникаций. Кроме того, мобильное приложение позволяет интегрировать различные партнерские программы для абонентов.

Развитие цифровых инструментов в целях повышения лояльности клиентов является стратегическим направлением маркетинговой политики компании. В рамках модернизации мобильного приложения был изменен его дизайн, улучшена навигация, ключевые разделы стали более. На главный экран выведены уведомления о специальных предложениях и проводимых профилактических работах на сети. Также была усовершенствована инфраструктура приложения для повышения стабильности его работы. Главная задача оператора – сделать мобильный личный кабинет максимально качественным, информационным и персонализированным.

По словам директора по продажам услуг на массовом рынке «Акадо Телеком» Любови Кленовой, общение с поставщиками услуг через различные мобильные приложения очень востребовано клиентами, хотя по-прежнему высока доля тех, кто предпочитает традиционный звонок по телефону в контактный центр или визит в салон или офис обслуживания для решения каких-либо вопросов покупки или пользования услугами компании.

«Более 50% абонентов нашей компании предпочитают сервисы самообслуживания. После запуска модернизированной версии мобильного Личного кабинета мы прогнозируем рост числа пользователей этого приложения, – отметила Любовь Кленова. – Подобные сервисы наиболее востребованы среди молодой аудитории. Но наши клиенты – это не только люди "поколения digital", но и представители других по возрасту и предпочтениям групп. Поэтому мы, конечно, предоставляем клиентам возможность выбора и развиваем все каналы коммуникаций».