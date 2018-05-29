«Алиса» научилась разбираться в музыке и получила компьютерное зрение

У голосового помощника «Алисы», разработанного «Яндексом» появилось компьютерное зрение и музыкальный слух. Если показать «Алисе» фотографию, она поймет, что на ней изображено, а если включить музыку — подскажет песню и предложит послушать ее на «Яндекс.Музыке».

«Алиса» узнает по фото модель и марку машины, породу кошки или собаки, опознает незнакомое здание или памятник, назовет знаменитость или произведение искусства. Если на фотографии есть текст, «Алиса» предложит распознать его и перевести на русский или другой язык с помощью «Яндекс.Переводчика». Увидев смартфон, пару туфель или другой товар — найдет похожие варианты на «Яндекс.Маркете» или в поиске «Яндекса».

Если рядом играет музыка, достаточно спросить: «Алиса, что сейчас играет?» — и она подскажет песню и исполнителя. В этом «Алисе» помогает технология «Яндекс.Музыки», созданная на основе нейронных сетей. Технология распознавания изображений, которой пользуется «Алиса», также разработана с применением машинного обучения. Эта же технология работает, например, в поиске по картинкам на компьютере и в приложении Яндекс. Подробнее о том, как применяется компьютерное зрение, рассказал сегодня на конференции YaC Александр Крайнов — руководитель службы компьютерного зрения Яндекса.

«"Алиса" создана, чтобы помогать людям в повседневных делах — и она делает это все лучше и лучше. Искать в интернете, узнавать ситуацию на дороге или прогноз погоды она умела уже давно, а в этом году научилась еще множеству нужных вещей: вызывать такси, заводить будильник, ставить таймер, — говорит руководитель продукта "Алиса" Илья Субботин. — Теперь "Алиса" умеет подсказывать, что за мелодия играет на радио, или опознать какой-нибудь загадочный фрукт по фотографии. И будет продолжать учиться».

«Алиса» — разработанный в Яндексе голосовой помощник, с которым можно разговаривать как с обычным человеком. Ставить будильник и таймер она умеет пока лишь в приложении Яндекс для Android. Все прочие возможности «Алисы» доступны в приложении для iOS и в Яндекс.Браузере для Windows и мобильных устройств.