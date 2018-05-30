Счета по региональным и муниципальным услугам теперь можно оплатить онлайн на Едином портале госуслуг

В пяти регионах России – Ростовской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском и Приморском краях – стартовал пилотный проект по оплате региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Теперь жители этих субъектов РФ смогут получать и оплачивать начисления в личном кабинете Единого портала госуслуг и мобильного приложения «Госуслуги». Ранее такая возможность была доступна только для оплаты услуг федерального уровня. Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии системного интегратора «РТЛабс».

На первом этапе в «пилоте» участвует по одному ведомству от каждого упомянутого региона. В рамках проекта в электронном виде можно оплатить региональные госпошлины, счета за детский сад и образовательные кружки в школах, аренду муниципальных земель, региональные штрафы и другие услуги. Информацию о поступлении нового счета граждане будут получать по электронной почте и в PUSH-уведомлениях. Оплата возможна с помощью банковской карты, со счета мобильного телефона или электронного кошелька.

Информация о начислениях хранится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), куда ее передают региональные и муниципальные ведомства с помощью модуля «ЕСП.начисления». Традиционно плательщики получают бумажные квитанции для оплаты начислений лично или по почте. В пилотном проекте этот процесс переводится в цифровой вид благодаря интеграции «ЕСП.начисления» с модулем Единого портала госуслуг - Государственной электронной почтовой системой (ГЭПС).

«Решение выгодно всем участникам проекта: жители экономят время и деньги, своевременно получая информацию о начислениях и оплачивая их без очередей в любое удобное время, также снижаются и операционные расходы», – отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

«Новая услуга позволит субъектам РФ стать частью единого цифрового пространства Электронного правительства без каких-либо расходов на ИТ-инфраструктуру. Например, снимается необходимость создания, эксплуатации и развития собственного информационно-платежного шлюза для приема платежей. В дальнейшем присоединиться к проекту смогут все заинтересованные государственные и муниципальные ведомства субъектов-участников "пилота"», – отметил Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству «Ростелекома».

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в 2017 г. через Единый портал государственных услуг было совершено более

25 млн платежей на общую сумму 30,3 млрд руб. Объем платежей, совершаемых пользователями gosuslugi.ru, начиная с 2014 г., ежегодно утраивается.

В 2017 г. пользователи ЕПГУ больше всего оплачивали налоговые задолженности, государственные пошлины, штрафы, судебные задолженности. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков и через мобильный телефон.