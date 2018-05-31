Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение «Просто кредит»

Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение для заемщиков «Просто кредит». Оно рассчитано на всех действующих клиентов, оформивших как кредитную карту, так и кредит наличными и создано для дистанционного управления своим кредитом при помощи мобильного телефона.

Мобильное приложение «Просто Кредит» позволяет клиенту отслеживать информацию по своим кредитным обязательствам, дате очередного платежа и видеть подробный график платежей, а также погашать задолженность в режиме онлайн. С помощью сервиса также можно найти на карте ближайшие к клиенту точки приема платежей, узнать сроки зачисления платежей и размеры комиссий. В ближайшем будущем приложение будет дополнено возможностью подачи заявки на кредит, специальными предложениями банка на увеличение лимита, возможностью настройки автоплатежей, и другими функциями. Приложение «Просто кредит» отличается максимальной простотой и удобством – совершить очередной платеж по кредиту можно за несколько шагов.

«Мы придаем большое значение вопросам комфорта наших клиентов. Приложение "Просто кредит" специально разрабатывалось таким образом, чтобы взаимодействие с банком было максимально простым и удобным. Кроме того, совершенствование электронных сервисов, таких как "Просто кредит" – важный шаг в развитии "Восточного" как легкого технологичного банка», – сказал Алексей Казаков, директор цифрового бизнеса банка «Восточный».

Скачать мобильное приложение «Просто кредит» от банка «Восточный» можно в App Store и в Google Play.