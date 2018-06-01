Платформа автоматизированной закупки рекламы Getintent вошла в состав IAB Russia

Getintent, международная programmatic-платформа, стала членом IAB Russia и вошла в список Global Vendor List европейского IAB (Interactive Advertising Bureau). Getintent получил единогласную поддержку всех участников голосования IAB Russia и с июня 2018 г. начнет активное участие в жизни ассоциации. Главным направлением станет деятельность комитета – Programmatic Media.

Для Getintent партнерство с IAB играет важную роль для развития бизнеса на международной арене. Благодаря вхождению в список Global Vendor List Getintent выполняет требования Общего регламента о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), принятого 25 мая 2018 г. на территории Европейского союза. Главная цель регламента — повысить уровень защиты персональных данных внутри стран союза. При этом регламент имеет экстерриториальный характер, т.е. вне зависимости от территориального нахождения компании, без согласия пользователя обрабатывать и хранить данные, принадлежащие резидентам ЕС – запрещается.

Михаил Балакин, директор по развитию бизнеса и стратегии programmatic-платформы Getintent, сказал: «Несмотря на то, что значительная часть нашей бизнес-активности приходится на рынок США, мы остаемся российской компанией и чувствуем свою ответственность за развитие российского рынка интерактивной рекламы. Мы видим своей миссией внесение лучшего мирового опыта, активное участие в формировании стандартов, повышение качества и прозрачности взаимодействия участников рынка. Поэтому для нас членство в IAB Russia – это закономерный шаг. Убеждены, что, объединив усилия с другими и членами IAB, мы сможем сделать весомый вклад и ускорить развитие рекламного рынка».

Президент IAB Russia Борис Омельницкий, сказал: «Я искренне приветствую вступление компании Getintent в общественную организация IAB Russia и надеюсь, что коллеги из компании с российскими корнями и обширным международным опытом принесут массу предложений о том, как развивать рынок programmatic-технологий в России».

IAB Russia – некоммерческое партнерство содействия развитию интерактивной рекламы входит в международную сеть ассоциаций IAB, основная задача которой – рост и развитие рынка интерактивной рекламы. Отделения IAB работают более чем в 40 странах на четырех континентах.

Getintent – международная programmatic-платформа автоматизированной закупки интернет-рекламы. Многофункциональная DSP Getintent, оснащенная AI-алгоритмами, помогает рекламодателям и рекламным агентствам управлять рекламными кампаниями и работает со всеми рекламными форматами (display, video, native) и платформами (desktop, mobile, Smart TV). Офисы компании расположены в Нью-Йорке и Москве.