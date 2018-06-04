PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу

PROMT обновил контент продуктов, которые помогут россиянам и гостям из других стран общаться и обсуждать ЧМ без языковых барьеров. 21 Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. По предварительным прогнозам ФИФА, на мундиаль приедет не менее 400 тысяч иностранных болельщиков.

Тематики перевода «Спорт» и «Футбол» дополнены новой лексикой – теперь пользователям будет намного проще рассказывать гостям о местных достопримечательностях, обсуждать известных футболистов и тренеров. Для того, чтобы поддерживать беседу с гостями Чемпионата на родном языке, можно использовать режим «Диалог» в мобильных приложениях Translate.Ru на iOS и Android. Получить обновление могут все пользователи продуктов PROMT совершенно бесплатно.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в восьми городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре и Саранске, и многие болельщики поедут в эти регионы на матчи. Находясь в роуминге, они смогут воспользоваться приложениями PROMT Offline на iOS и Android, которые не требуют подключения к интернету и также обновлены специально к ЧМ.

С помощью приложений PROMT болельщики смогут не только с легкостью общаться на разных языках, но и следить за главными новостями ЧМ из зарубежных источников. Специально для этого разработчики усовершенствовали десктопные решения: PROMT Lite, PROMT Master и PROMT Professional 18 версии – все настоящие любители футбола могут получить бесплатный патч с включенным в него словарем по футбольной тематике.

«Миссия нашей компании – разрушать языковые барьеры и объединять людей со всех уголков мира. Мы работаем над тем, чтобы россияне и гости ЧМ могли общаться и легко получать информацию из разных источников. Надеемся, что все любители футбола прекрасно проведут время на Чемпионате и преодолеют все языковые сложности, в том числе – с нашими переводчиками», - отметил коммерческий директор Никита Шаблыков.