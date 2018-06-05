«Акадо Телеком» анонсировала платформу «Акадо Арена» для киберспорта

«Акадо Телеком» на конференции «Startup Village» в Сколково объявил о запуске тестирования киберплатформы «Акадо Арена». Закрытое тестирование платформы прошло в рамках фестиваля стриминговой культуры «Стримфест» в апреле 2018 года.

В середине июня первыми зарегистрироваться на киберплатформе смогут абоненты «Акадо Телеком» - ссылка будет размещена на официальном сайте оператора. В дальнейшем доступ к киберплатформе получат другие интернет-пользователи. После регистрации им будут доступны все сервисы «Акадо Арены».

Зарегистрировавшись на «Акадо Арене», игроки смогут еженедельно принимать участие в различных турнирах (одиночных, командных и нестандартных играх), получать информацию о глобальных международных турнирах по основным киберспортивным дисциплинам с возможностью просмотра стримов. Также планируется предоставление игрокам дополнительного контента, например, доступа к новостному блоку и обучающему контенту, к конкурсам прогнозов глобальных международных турниров по основным киберспортивным дисциплинам с возможностью просмотра стримов этих турниров.

Киберплатформа разработана «Акадо Телеком» совместно со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). Она является одним из источников данных для интеллектуальных систем на основе современных алгоритмов машинного обучения. Платформа позволит использовать эти данные для усовершенствования системы обучения игроков и развития искусственного интеллекта. Команда Сколтеха уже протестировала новый продукт, который продемонстрировал высокое качество технического решения.

«Наша компания совместно с учеными Сколтеха участвует в разработке проектов в области инноваций и новых продуктов, в том числе интернета вещей. Создание и запуск киберплатформы - новый этап партнерства с научным сообществом, который, мы надеемся, будет успешным, - отметил заместитель генерального директора по коммерческому развитию «Акадо Телеком» Максим Чернов. – Мы считаем киберспорт перспективным направлением и уверены, что новый сервис будет востребован абонентами услуг «Акадо Телеком».

«Deep Learning и Big Data уже давно заняли свое место на рынке спортивных соревнований. В «Большом Спорте» существуют технологии, которые отслеживают эффективность каждого игрока, статистика и математика применяется и для подбора самих игроков. Терабайты размеченных данных, которые генерят киберспортивные турниры, открывают огромные возможности для научно-исследовательской работы в рамках проектов Deep Learning и NeuroNet», - считает советник по промышленной кооперации Сколтеха Дмитрий Юмашев.