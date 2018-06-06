«Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы

«Делойт» (СНГ) объявила о запуске юридического навыка для голосового ассистента Алисы. Навык, созданный на платформе «Яндекс.Диалоги», позволит пользователям выяснить, применимы ли нормы Общего регламента по защите данных (GDPR) к их организации.

Общий регламент по защите данных (GDPR), который регулирует сбор и обработку персональных данных граждан ЕС, вступил в силу 25 мая 2018 года. Он распространяется на любых операторов персональных данных, обрабатывающих данные субъектов ЕС.

Навык уже доступен в приложении «Яндекс» для операционных систем iOS и Android, а также в «Яндекс.Браузере» для Windows. Для того чтобы узнать, применимы ли критерии GDPR к организациям, пользователям достаточно сказать Алисе: «Запусти навык «Делойта» и ответить на ряд вопросов.

Навык для «Яндекс.Диалогов» — очередное решение компании «Делойт», СНГ в области юридических технологий. Ранее она запустила бесплатного бота для Telegram, который консультирует высокотехнологические компании по вопросам получения налоговых льгот.

Артём Толкачёв, директор группы по оказанию юридических услуг для технологических проектов компании «Делойт», СНГ, отметил: «Мы считаем, что технологическое решение, предложенное «Делойтом», позволит российским компаниям оперативно оценить влияние GDPR на их работу, избежать проблем с регулятором и высоких штрафов, а также сохранить доверие клиентов. За такими продуктами — будущее юридических услуг: пользователи смогут моментально получать ответы на типовые вопросы, а экспертный опыт юристов станет доступнее».