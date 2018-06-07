Исследование НИУ ВШЭ и «Яндекс.Такси»: цифровизация малых городов России

Согласно исследованию Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ и Яндекс.Такси, в более чем 800 городах России с населением порядка 25 тысяч человек полностью отсутствуют подобные сервисы. В то время как сервисы онлайн-заказа такси и локальные онлайн-афиши создают цифровую базу для проникновения в город онлайн-услуг.

Проникновение цифровых сервисов на территории страны сопряжено не только с появлением новой инфраструктуры, но и с изменениями в привычках горожан. И если инфраструктурная часть «цифрового неравенства» постепенно сходит на нет — даже в селах уровень проникновения интернета в домашних хозяйствах превышает 70% — то вопрос практик использования современных цифровых сервисов остается актуальным.

В малых населенных пунктах интернет преимущественно используется для общения, в то время как жители крупных городов, помимо соцсетей и мессенджеров, используют интернет для совершения покупок, проведения финансовых операций и получения услуг.

Различия в использовании цифровых сервисов в малых и крупных городах хорошо иллюстрируется практиками покупок через интернет. Товары и услуги через интернет ищет только каждый третий (31%) житель малого города, в то время как в миллионниках это привычно для половины (52%) населения.Никогда не покупали товары или услуги через интернет в малых городах 60%, а в миллионниках — 40% горожан. Эту особенность нельзя объяснить различиями в умении пользоваться сетью: затруднения как в малых, так и в крупных городах одинаково испытывает от 6 до 8% опрошенных. Наиболее вероятной причиной оказывается отсутствие у жителей малых и средних городов привычки к подобного рода действиям — самым частым объяснением нежелания делать покупки через интернет оказалось «предпочтение личных покупок» (28% респондентов в малых городах ответили именно так*).

Также значительно различаются паттерны использования государственных и муниципальных онлайн-услуг. Наиболее значимые различия наблюдаются в использовании услуг, касающихся взаимодействия именно с местными учреждениями. К ним относятся, например, запись на прием к врачу и решение вопросов в сфере ЖКХ — доля горожан, получающих такие услуги через интернет, различается почти на 20 процентных пунктов в малых городах и миллионниках. В то время как количество пользователей федеральных услуг (оплата штрафов, налогов, оформление документов) в процентном соотношении практически не различается.

Отличительной чертой малых городов является низкое проникновение локальных цифровых сервисов, то есть сервисов, привязанных к территории. Это сервисы доставки «на дом», заказа еды, онлайн-покупки в местных магазинах, покупки билетов на местные мероприятия, онлайн-заказ такси и др. Такие сервисы предполагают получение услуги по месту нахождения клиента, а соответственно требуют локальных исполнителей и соответствующей инфраструктуры.

На основе анализа распространенности в России популярных локальных цифровых сервисов, можно говорить о 7 типах городов по степени их цифровизации: от полного присутствия сервисов в 56 крупнейших городах до их полного отсутствия в 819 со средним населением в 25 тыс. человек.

Таким образом, почти 60% городского населения РФ оказываются хорошо обеспечены локальными цифровыми сервисами. Практически или полностью не обеспечены ими — 21% городского населения.

Структура предоставляемых цифровых услуг в выделенных типах городов демонстрирует, что у этого процесса сложилась внутренняя логика.

Первый этап связан с появлением информационных сервисов и сервисов онлайн-заказа такси. На этом этапе происходит создание базовой цифровой инфраструктуры в городе — в том числе актуализация цифровых карт, включая информацию о локальных организациях и сервисах, их времени работы.

На втором этапе в населенные пункты приходят сервисы по доставке товаров, способствуя дальнейшей интеграции этих городов в систему расселения.

На третьем этапе развиваются сервисы по доставке услуг (в частности, еды), что свидетельствует о сломе традиционных паттернов и переходе жителей на иной уровень потребления городского пространства.

Так, для российских малых городов знаковым является появление двух типов сервисов: онлайн-агрегаторов такси и онлайн-афиш локальных мероприятий. К примеру, «Яндекс.Такси» и Timepad представлены в наибольшем количестве городов — 293 и 266 (из 1112) соответственно. Появление в городе подобных сервисов может говорить о начале цифровизации, так как создает прецедент и базу для проникновения в него остальных локальных цифровых услуг. Анализ изменения цифровых практик 6 малых городов (Крымск, Магас, Пикалево, Сарапул, Юрюзань и Выкса) с появлением в городе сервиса «Яндекс.Такси», подтверждает этот вывод.

Актуальная цифровая информация о территории является необходимым условием для работы онлайн-агрегаторов такси. Таким образом, в городах присутствия сервиса обновляются карты территории, на них добавляется большее число объектов, появляется информация об организациях и учреждениях. Для примера, в г. Юрюзань (Челябинская обл.) к запуску сервиса «Яндекс.Такси» на карту было добавлено около 1000 адресов. В г. Магас (респ. Ингушетия) на сегодняшний день более 70% жилых домов на карте имеют адреса, хотя до запуска «Яндекс.Такси» и актуализации «Яндекс.Карт» эта цифра была на уровне 30%.

Сервисы такси также способствуют повышению транспортной доступности близлежащих населенных пунктов, что способствует включению города в систему расселения и открывает возможности для расширения географии потребительских сервисов. Один из наиболее явных примеров — г. Магас: 10 наиболее популярных локаций посадки и высадки пассажиров такси находятся в 7 расположенных рядом населенных пунктах (в том числе в г. Назрань).

Таким образом, наличие цифровой основы и включенность населенного пункта в систему расселения создает условия для прихода в город новых локальных онлайн-сервисов и услуг, и его перехода на следующий этап цифровизации.

«Нам интересно было понять, насколько малые и средние города РФ отстают в части развития цифровой экономики от Москвы, Санкт-Петербурга и «миллионников». Инфраструктура доступа в интернет примерно одинакова по всей стране, но одинаково ли ее используют в городах разного размера? Многочисленные исследования и теоретические знания о функционировании системы расселения подсказывали нам, что скорее всего нет. В малых и средних городах всегда есть некоторые особенности поведения, потребления товаров и услуг. Другой вопрос, чем их объяснить — доступностью этих благ (как финансовой, так и физической), цифровой грамотностью населения? Результаты исследования говорят нам о том, что играют роль все эти факторы. И горожане не всегда достаточно осведомлены о возможных цифровых услугах, и многие услуги просто недоступны. Те цифровые услуги, для которых необходима локальная инфраструктура — локальные цифровые сервисы, достаточно медленно и неравномерно распространяются в малые и средние города», — отметил Егор Котов, руководитель лаборатории пространственного анализа городских данных ВШЭ.

Всего в России 1112 городов, из них 1016 (91%) не превышают по численности 200 тыс. человек. В городах менее 200 тыс. жителей проживают 36 млн. человек, что составляет треть от всего городского населения страны.