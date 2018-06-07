«Мегафон», Qualcomm и Nokia протестировали готовность 5G оборудования, работающего в миллиметровом диапазоне

«Мегафон», российский оператор мобильной связи, при содействии Qualcomm Technologies и Nokia, продемонстрировал работу готового к коммерческому внедрению абонентского оборудования 5G на своей сети в рамках тестовой зоны 5G, развернутой оператором в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в преддверии Чемпионата мира по футболу.

В ходе демонстрации видео в режиме реального времени передавалось с базовой станции Nokia AirScale 5G на конечное устройство Qualcomm, работающее в миллиметровом диапазоне. Первые мобильные 5G устройства на базе модемов серии Qualcomm Snapdragon X50 появятся в продаже уже в 2019 г.

«Мегафон», по собственному заявлению, стал первым российским оператором, продемонстрировавшим прототип реального пользовательского устройства, работающего на частотах, предназначенных для развертывания 5G в России, что необходимо для реализации программы «Цифровая экономика», утвержденной Правительством РФ. Живая демонстрация работы оборудования 5G на прототипе сегмента коммерческой сети «Мегафон» включала в себя стриминг видео файла.

Демонстрация оборудования 5G в реальных условиях – одна из запланированных «Мегафоном» инициатив по развертыванию первых тестовых зон на выделенных для этого рабочих частотах, приуроченная к главному спортивному событию года – Чемпионату мира по футболу 2018.

В качестве технической основы демонстрации было использовано оборудование радио доступа Nokia – базовая станция Nokia AirScale 5G, которая является ключевым элементом архитектуры сети 5G Future X Nokia. Архитектурное решение Nokia использует полосу пропускания 400МГц в диапазоне 28 ГГц и активную антенну с поддержкой Massive MIMO. А также тестовое устройство в форм-факторе смартфона на базе первого 5G модема серии Qualcomm Snapdragon X50 для работы в сетях 5G в миллиметровом диапазоне и диапазоне ниже 6 ГГц, которое поддерживает скорость нисходящего соединения до 5 Гбит/с, обеспечивая минимальную задержку в работе абонентского устройства и открывает возможности для внедрения нового поколения сервисов, таких как, приложения виртуальной и дополненной реальности.

«Лаборатория Мегафон», где состоялась первая в России демонстрация 5G, – операторская лаборатория, проводящая комплексное предпродажное тестирование мобильных устройств на предмет их соответствия требованиям российским сетям и требованиям операторов по ряду параметров, в том числе таких как излучаемая мощность, чувствительность, поддержка, агрегация несущих частот, технологии VoLTE и т.д.

«Технологическое лидерство для "Мегафона" – не просто слова, это философия развития нашей компании. Мы первыми из российских операторов внедряли многие новые технологии, а в 2014 г. первыми в мире запустили сеть LTE Advanced. И именно нашей компании государство поручило почетную задачу развертывания тестовых зон 5G на частотах 3400–3800 МГц и 25250–29500 МГц на Чемпионате мира по футболу 2018 г. Мы разворачиваем фрагменты сети в Москве, Санкт-Петербурге и Казани и представляем различные варианты использования технологий 5G – виртуальная реальность, беспилотный транспорт и т.п. Одним из главных препятствий для широкого внедрения технологий 5G до последнего времени оставались очень большие размеры абонентских устройств. Сегодня мы хотели бы показать работу на нашей сети абонентского терминала, основанного на коммерчески доступном модеме и имеющего уже практически карманные размеры», – отметила операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.

«Сегодня телекоммуникационная отрасль в России стоит на пороге внедрения нового поколения мобильной связи. Сети 5G неизбежно станут опорной технологией цифровой экономики, для реализации которой нужны совместные усилия лидеров индустрии. Продолжая добрую традицию демонстрации новейших решений в области беспроводных технологий, компания Qualcomm Technologies, вместе с коллегами из "Мегафона" и Nokia, рада представить первый сегмент рабочей сети пятого поколения, передающей видеосигнал на тестовое абонентское устройство от Qualcomm, работающее на модеме серии Qualcomm Snapdragon X50, первой серии 5G NR модемов, коммерческие устройства на базе которой появятся уже в 2019 г. Выбор места проведения сегодняшней презентации не случаен – появление новых частотных диапазонов, многократный рост скоростей передачи данных, минимальное время отклика сети, появление новых моделей использования на сетях 5G подчеркивают постоянно возрастающую роль лаборатории "Мегафона", которая блестяще справляется с задачей тестирования абонентских устройств на протяжении многих лет», – заявила Юлия Клебанова, Вице-президент по развитию бизнеса в Восточной Европе, Qualcomm Technologies.

Марк Руан, президент бизнес-группы мобильных сетей связи компании Nokia, сказал: «Мы очень рады сотрудничеству с компанией "Мегафон" в рамках этого проекта, который демонстрирует, как 5G обеспечивает потоковое видео на коммерческой платформе, поддерживаемой технологией Nokia. Недавно "Мегафон" и Nokia подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области развития услуг связи следующего поколения в России, и этот проект – еще один пример успешного партнерства между нашими компаниями»