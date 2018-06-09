Boxberry и Tamaranga создали плагин для досок объявлений, позволяющий совершать безопасные сделки

Boxberry, российская служба доставки, совместно с Tamaranga, поставщик многофункциональных продуктов для проектов по направлениям: доски объявлений, биржи услуг, городские порталы, и платежным сервисом Best2Pay разработала новый плагин для досок объявлений в России, использующих CMS Tamaranga. Он обеспечивает доступ пользователей к сервису доставки с автоматическим расчетом стоимости и безопасной сделкой. С июля 2018 г. плагин будет работать на всех досках объявлений.

Количество российских пользователей досок объявлений активно растет. Такая тенденция связана с кризисными явлениями в экономике, заставляющими граждан оптимизировать расходы.

«Кроме того, это отражение нового тренда осознанного потребления, который уже давно появился в США и Европе, — сказал руководитель направления «Письма и посылки» Boxberry Екатерина Киселева. – Покупатели удовлетворяют свою потребность в каком-то товаре и, когда нужда в нем отпадает, выставляют его на продажу. Однако развитию данного тренда в России препятствует мошенничество на досках объявлений. Средством защиты от него и является новый плагин, внедрение которого будет способствовать росту торговли между частными лицами в России».



Новое решение позволяет встроить в базовую функциональность площадки возможность безналичных расчетов между физическими лицами. Безопасность сделки обеспечивают Best2Pay и Boxberry: деньги поступают на карту продавца только после проверки содержимого посылки в присутствии сотрудника службы доставки. При этом Best2Pay осуществляет р2р-переводы, при которых деньги никогда не попадают на счета юридических лиц и каждую секунду находятся под защитой банковской лицензии и международных платежных систем.

«Услуга предполагает глубокую взаимную интеграцию Best2Pay, площадки и платежного шлюза банка-эквайера, в рамках которой происходят переводы. Серверные мощности совместного проекта позволяют обрабатывать десятки тысяч транзакций в сутки с SLA более 99%», — сказала управляющий директор Best2Pay Наталья Желкова.

Новый плагин встраивается в административную панель досок объявлений, использующих CMS Tamaranga версии 2.4.1 и выше. Он автоматически рассчитывает тариф на доставку всех категорий товаров стоимостью от 500 до 200 тыс. руб. при максимальном размере посылки 120 х 80 х 50 см.

«В конце июня будут завершены все работы по тестированию плагина. Это значит, что, начиная с июля более 200 сайтов с объявлениями, включая небольшие ресурсы, получат доступ к сервису доставки и безопасной сделки. Готовое решение позволит собственникам бизнеса, веб-студиям и отдельным разработчикам запустить площадки по типу досок объявлений, сэкономив время, деньги и не вникая в тонкости реализации. Особенно это актуально для небольших региональных проектов», — сказала руководитель разработки продуктов Tamaranga Анжела Романенко.

В дальнейшем Tamaranga и Boxberry рассмотрят возможность внедрения смарт-контрактов для бизнеса в формате дополнительного, отдельного или расширяющего плагина. Также в планах продвижение разработанного ИТ-решения и в других странах.