Мобильный оператор TTK Mobile запущен в трех регионах Западной Сибири

Новый мобильный оператор TTK Mobile начал работу в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Абоненты могут выбрать подходящее по объему услуг и стоимости предложение из линейки тарифных планов.

Особенностью услуг оператора является отсутствие дополнительной тарификации междугородних звонков и роуминга внутри страны. Все исходящие звонки по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь), в том числе и в поездках, – входят в пакет минут внутри тарифного плана. Остатки по пакетам услуг: неистраченный трафик мобильного интернета и минут, по истечении месяца не сгорают и переходят на следующий оплаченный период. Кроме того, абоненты получают безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам.

Абонентам TTK Mobile предоставляются только необходимые функции: мобильный интернет, минуты и SMS. По заявлению оператора, в тарифных планах не предусмотрено никаких скрытых платежей, платных подписок и неожиданных списаний. Это позволит уберечь абонентов от случайных подключений платных услуг и дополнительных непредусмотренных трат.

В честь запуска ТТК делает предложение первым подключившимся абонентам: тарифный план «Первый» — это 8 ГБ мобильного трафика, 300 минут исходящих вызовов и безлимитные SMS-сообщения всего за 200 руб. в месяц. Предложение по тарифу «Первый» ограничено. Подключиться к TTK Mobile можно с сохранением своего номера.

Дополнительно ТТК предлагает абонентам в Западной Сибири линейку пакетных тарифных планов «Поехали!», которые включают различный объем мобильного трафика: от 5 до 24 ГБ в месяц и от 200 до 600 минут исходящих звонков. Все разговоры внутри сети не тарифицируются. Во все пакетные тарифные планы входит неограниченное количество SMS-сообщений. Кроме того, абонентам предлагается тариф «Поминутный».

Абонентам ТТК доступно предложение «Единый счет», которое позволяет экономить на услугах связи, подключая сразу несколько услуг от оператора: «Домашний интернет» и «Мобильную связь». За каждый подключенный к «Единому счету» телефонный номер ТТК Mobile абоненту предоставляется ежемесячная скидка в размере 50 руб. на услугу «Домашний интернет». Одновременно можно подключить до 10 SIM-карт. Ежемесячная стоимость услуги «Домашний Интернет» на максимальной скорости может снизиться до 1 руб. в месяц.

«Мы продолжаем расширять географию услуги TTK Mobile, выходя в сибирские города. Абоненты Западной Сибири уже давно знакомы с надежным интернетом от ТТК, поэтому уверен, что они оценят и наше мобильное предложение, – отметил Президент ТТК Роман Кравцов. – Сегодня купить SIM-карту мобильного оператора от ТТК могут жители семи регионов России. В течение года подключиться к услугам мобильной связи от нашей компании можно будет по всей стране».

TTK Mobile на данный момент доступен для подключения жителям Краснодарского и Алтайского краев, Рязанской, Ростовской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской областей. Партнером, предоставляющим ТТК инфраструктуру для реализации виртуального оператора мобильной связи (MVNO), стала компания Tele2.