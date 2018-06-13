Tele2 предоставляет скидку на домашний тариф при использовании опции «Безлимитный интернет за границей»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую рекламную кампанию, в которой рассказывает о преимуществах опции «Безлимитный интернет за границей». Компания предлагает клиентам возможность не платить в путешествиях дважды – за домашний тариф и интернет в роуминге.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первой на рынке избавляет клиентов от необходимости платить за домашний тариф в путешествии. Для этого достаточно подключить опцию «Безлимитный интернет за границей» и начать пользоваться ею. За каждый день выхода в интернет в роуминге клиент получает скидку на домашний тариф: она предоставляется при следующем списании абонентской платы. Выгодные условия услуги доступны на всех тарифах с абонентской платой, в том числе на архивных.

Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет абонентам свободно пользоваться быстрым мобильным интернетом и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Перед началом высокого сезона оператор расширил количество стран действия услуги с 54 до 81. В список вошли такие популярные страны, как Германия, Испания, Великобритания, Греция, Италия, Кипр, Китай, Таиланд, Турция, США, Финляндия, Франция и Чехия.

Стоимость опции составляет 350 руб. в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в Сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».