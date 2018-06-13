Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут приобрести подписку на сервис Apple Music за бонусы

Участники программы «Спасибо от Сбербанка» теперь могут менять бонусы на подписку на Apple Music. В обмен на 169 бонусов пользователь может получить месяц подписки, если он уже зарегистрирован в сервисе, и три месяца, если он впервые регистрируется в Apple Music. После окончания пробного периода подписка продлевается автоматически.

Apple Music, быстрорастущий в мире музыкальный подписочный сервис, предлагает пользователям обменять бонусы «Спасибо» на доступ к каталогу с более чем 45 млн песен, которые они могут слушать онлайн или загружать для офлайн-прослушивания без рекламы. Абоненты также могут создавать свои собственные плейлисты и делиться музыкой с друзьями. Кроме того, они получают ежедневные рекомендации по плейлистам, основанную на музыке, которую они любят. Пользователи могут слушать радиостанции любого жанра и смотреть эксклюзивные музыкальные клипы, документальные фильмы и концерты своих любимых артистов.

«Мы планируем активно расширять список компаний и сервисов, чьими услугами могут пользоваться участники программы "Спасибо от Сбербанка", — сказал Генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев. — Наша цель — объединить в рамках бонусной экосистемы ключевых представителей каждой важной для человека сферы жизни. Apple Music — это один из самых популярных в России музыкальных сервисов, поэтому мы рады, что теперь им можно пользоваться в рамках нашей программы».