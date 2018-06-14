ESET проанализировала киберугрозы для футбольных болельщиков

ESET проанализировала киберриски, связанные с Чемпионатом мира по футболу. Мошенники разработали схемы для кражи данных банковских карт, персональной информации и другие способы заработка на болельщиках.

Спортивные события пользуются особым вниманием киберпреступников. Многие болельщики будут следить за ходом Чемпионата, просматривая матчи на стриминговых сайтах. Тысячи «пиратских» видеоресурсов используются мошенниками во вредоносных кампаниях.

Ряд видеосервисов, обещающих трансляцию футбольных матчей, автоматически перенаправляет пользователя на сайты для кражи данных. В ESET зафиксировали несколько типов таких мошеннических кампаний.

В одной из них на фишинговом сайте размещен опрос с «ценными призами» за заполнение анкеты. Завершившему опрос пользователю предлагается получить «последний доступный приз» (например, Apple iPhone X или Macbook) и демонстрируется таймер с обратным отсчетом. Для «выигрыша» достаточно перевести на счет «организаторов» символическую сумму – $1. Но сколько раз пользователь не вводил бы данные карты, завершить платеж не удастся. На самом деле, данные карты (или нескольких карт) отправляются мошенникам с первой же попытки.

Во второй кампании пользователя убеждают ввести номер мобильного телефона и другие личные данные. Такую схему обычно завершает подписка на дорогостоящие SMS-сервисы.

На ряде «пиратских» сайтов специалисты ESET обнаружили вредоносный код, внедренный в видеоплееры. Код скрывает вредоносные программы (например, трояны), которые скрытно устанавливаются на компьютеры пользователей и перехватывают их данные.

«Пиратские» видеосервисы зачастую содержат потенциально нежелательное ПО. Подобные программы не представляют угрозы данным, но затрудняют работу с компьютером, демонстрируя назойливую рекламу. Кроме того, эти программы могут перенаправлять на сайты с более опасными угрозами.

Изучая стриминговые сайты, специалисты ESET обнаружили множество площадок, скрытно добывающих криптовалюту в пользу злоумышленников. Ряд сайтов из поисковой выдачи используется злоумышленниками для распространения программ-майнеров, либо содержит код для добычи криптовалюты в браузере. Если у пользователя не установлен антивирусный продукт или браузерное приложение, блокирующее подобные активности, ресурсы компьютера будут использоваться для майнинга в пользу мошенников.