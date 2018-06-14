МТС подготовила инфраструктуру связи в регионах России к ЧМ-2018

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о завершении масштабной программы по подготовке к мировому футбольному первенству инфраструктуры связи в регионах России – МТС обеспечила стадионы, фанзоны, транспортную инфраструктуру и тренировочные базы сборных команд стран-участниц мундиаля высокоскоростным мобильным интернетом, в том числе с использованием технологий, которые будут использоваться в сетях 5G.

МТС выступила основным застройщиком телекоммуникационной инфраструктуры на стадионах «Лужники» в Москве, «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и предоставила доступ к своей инфраструктуре на этих объектах всем другим телеком-операторам. На всех других стадионах в регионах России, где пройдут матчи футбольного турнира, МТС также провела масштабные работы по строительству и расширению емкости сети для обеспечения высокого качества голосовых сервисов и мобильного высокоскоростного доступа в интернет в сетях 2G, 3G и LTE. Кроме спортивных объектов проведены работы по модернизации и умощнению сетей на территории вблизи стадионов, в фанзонах и местах отдыха болельщиков, в аэропортах, на вокзалах и других локациях активного потребления трафика.

МТС также развернула крупнейшую в Европе сеть на базе технологии Massive MIMO в стандарте LTE-TDD 2600 в семи из 11 городов турнира: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре. Это решение, которое будет использоваться в 5G, за счет использования на базовых станциях множественных антенных элементов до пяти раз увеличивает емкость сети и обеспечит десяткам тысяч болельщиков качественный доступ к скоростному мобильному интернету на большинстве современных моделей смартфонов. Для этого МТС установила базовые станции AIR 6468 Ericsson на более чем 40 площадках массового скопления болельщиков: вокруг стадионов, на вокзалах, в аэропортах, парках, фан-зонах, вдоль пешеходных зон и возле туристических достопримечательностей.

В дополнение к реализованному с РЖД проекту по обеспечению поездов «Сапсан» Москва – Санкт-Петербург услугами связи, МТС к началу главного спортивного события установила в поездах «Сапсан», следующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, и в поездах «Аллегро», курсирующих в направлении Санкт-Петербург – Хельсинки, репитеры для предоставления бесперебойной связи и доступа в интернет.

«Крупнейший мировой футбольный форум невозможно представить без качественной связи. Сегодня это такая же важная часть подготовки, как качественные тренировочные поля, вместительные трибуны и комфортное размещение спортсменов. За последние пять лет МТС сделала рекордные инвестиции в развитие инфраструктуры связи в России – более 380 млрд руб., что позволяет нам обеспечивать абонентов сервисами в любом месте. Тем не менее, мы дополнительно проверили и достроили сеть в преддверии Чемпионата, обеспечив связью и мобильным интернетом самые важные для спортсменов и болельщиков объекты, в частности – стадионы, фанзоны, гостиницы и тренировочные базы сборных команд», – отметил вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.

Для обеспечения качественного покрытия и высоких скоростей передачи данных даже на самых загруженных участках сети специалисты МТС готовы оперативно перераспределять нагрузку между базовыми станциями и организуют круглосуточный мониторинг качества связи с минимальным временем реагирования. Основная задача – обеспечить возможность воспроизведения потокового видео в высоком качестве на смартфонах и планшетах при пиковых нагрузках на инфраструктуру.