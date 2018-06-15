«Яндекс» продаст рекламу в онлайн-трансляциях ЧМ-2018

«Яндекс» договорился с «Первым каналом» о продаже рекламы в онлайн-трансляциях чемпионата мира по футболу. Пользователи смогут посмотреть все 64 матча — они получат прямой доступ к официальному видеоконтенту, который предоставит «Первый канал».

Соглашение «Яндекса» и «Первого канала» также предполагает сотрудничество по продаже рекламы в онлайн-трансляциях. Рекламодателям «Яндекс» предлагает несколько пакетов на выбор. Видеорекламу можно будет показать в эфире до начала матча, во время игры и по ее завершении. Чтобы купить рекламу, нужно обратиться в «Яндекс» — менеджеры по продажам расскажут о ценах и условиях размещения.

«В июне и июле вся страна будет жить одним большим спортивным событием — чемпионатом мира по футболу, — сказал коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков. — Для рекламодателей это хороший шанс запустить имиджевую рекламную кампанию. Реклама в онлайн-трансляциях позволяет не только донести до целевой аудитории ключевое сообщение, но и продолжить коммуникацию с теми, кто заинтересовался и кликнул на видеоролик. Все это обеспечивает максимальный эффект от вложенных в рекламу инвестиций».

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня — в этот день Россия сыграла с Саудовской Аравией — и завершится 15 июля. О начале матчей болельщикам напомнят пуш-уведомления. На главной странице «Яндекса» также будут доступны расписание игр, турнирная таблица и результаты матчей.