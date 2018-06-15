«Яндекс» расскажет в подробностях о ЧМ-2018

В этом году чемпионат мира по футболу проходит в России. Даже если вы не интересуетесь спортом, вам будет сложно оставаться в стороне — особенно если вы живете в одном из одиннадцати городов, где состоятся матчи. В дни чемпионата сервисы «Яндекса» будут держать вас в курсе событий на поле и за его пределами.

На главной странице «Яндекса» собрана основная информация о ходе чемпионата: расписание игр, турнирная таблица, счет в текущих и завершенных встречах. Там же можно подписаться на уведомления о начале интересных матчей — так вы точно не пропустите ничего важного.

Более подробно о событиях чемпионата расскажет тематический раздел в «Яндекс.Новостях». Если вы знаете все о футболе и футболистах, попробуйте сыграть в викторину «Новостей». В ней чемпионом мира можно сделать сборную любой страны: каждый правильный ответ — это гол в ворота противника.

Чемпионат отразится на жизни городов, принимающих матчи, — например, в дни игр будет ограничено движение на улицах вокруг стадионов. Сервисы «Яндекса» предупредят об изменениях: «Навигатор» покажет перекрытия на карте и будет учитывать их при построении маршрутов, а «Транспорт» известит пользователей о новых схемах движения общественного транспорта.

В Россию продолжают прибывать болельщики из других стран. К их приезду «Яндекс.Карты» проверили топонимику — теперь у названий улиц есть понятная иностранцам транслитерация. Пообщаться с зарубежными фанатами поможет «Переводчик» — он умеет распознавать и переводить фразы, произнесенные вслух.