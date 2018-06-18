«Зодчий» объявил об успешном внедрении системы wifi-аналитики совместно с «НПО Аналитика»

«Зодчий», российский производитель деревянных домов, и «НПО Аналитика», один из лидеров рынка wifi-аналитики, объявили об успешном внедрении системы аналитики поведения посетителей.

WiFi-аналитика позволяет анализировать поведение посетителей торговых точек в режиме реального времени, предоставляя ритейлерам, ТРЦ, а также строительным компаниям инструмент оптимизации различных бизнес-процессов. Запатентованная технология «НПО Аналитика» также предоставляет возможность фактически измерить, насколько эффективна на самом деле реклама в интернете.

В торговых точках устанавливаются специальные сенсоры, передающие данные в облако, а Заказчик получает доступ к информации о состоянии потоков посетителей в режиме реального времени с помощью интуитивных «приборных панелей». Информация является полностью агрегированной и анонимизированной, никаких персональных данных не собирается и не передается.

Технологии «НПО Аналитика», совмещенные с возможностями платформ для таргетирования рекламы онлайн, позволяют таргетировать такую рекламу на любой сегмент посетителей определенных физических локаций.

«Мы не просто работаем на крайне высоко конкурентном рынке, но и, без преувеличения, задаем стандарты качества в отрасли деревянного домостроения, – сказала Ирина Грунина, Директор по маркетингу компании «Зодчий», – Система и технологии компании «НПО Аналитика» позволяют измерить физическую "доходимость" до наших выставочных площадок тех, кому реклама показывалась онлайн, что крайне важно в качестве прозрачного доказательства эффективности проводимых нами рекламных кампаний».

«Прозрачность онлайн-рекламы и ее эффективность важны лидерам рынка, и именно поэтому компания "Зодчий" предприняла все необходимые действия для понимания истинного воздействия рекламных интернет-кампаний на офлайн», – сказал Михаил Могилевский, Генеральный директор НПО Аналитика.

«Мы смогли увидеть поведение посетителей наших площадок и оценить реальный эффект онлайн рекламных компаний на их поведение в офлайне. Мы увидели стоимость привлечения посетителя из онлайна на офлайновую площадку, которая по результатам грамотно проведенной рекламной кампании оказалась в 2,5 раза ниже средней по рынку в данном сегменте», – отметила Ирина Грунина.