Интернет-магазин Faberlic «пробил» 7,5 млн чеков через сервис «Атол Онлайн»

Интернет-магазин Faberlic, одного из крупнейших российских косметических брендов, перешагнул отметку в 7,5 млн кассовых чеков. Это результат работы компании на российском рынке за год – с момента подключения к «Атол Онлайн». Для приема платежей, поступающих по банковской карте через интернет, Faberlic использует одновременно 30 касс в рамках сервиса. Общее число транзакций, которые они проводят в течение суток, составляет сейчас примерно 18 тыс., то есть на каждый аппарат приходится порядка 600 операций. Причем в пиковые периоды продаж, например, накануне праздника, этот показатель возрастает в два с лишним раза.

Обработка платежей на сайте Faberlic с помощью «Атол Онлайн» началась в июле 2017 г. Именно тогда вступили в силу поправки в 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники»), которые обязали розничные онлайн-магазины регистрировать продажи через интернет посредством касс нового типа. Интеграция с сервисом стала для Faberlic оптимальным способом выполнить требования законодательства полностью и в срок. Хотя, помимо аренды касс, компания рассмотрела еще два сценария. Первый – это отказ от приема на сайте оплаты по банковской карте, что означало также потерю части заказов. Второй – закупка касс для офлайн-торговли и отключение в них печати чеков для дальнейшего приема платежей через интернет.

«Перед нашим интернет-магазином остро стоял вопрос: купить или все-таки арендовать онлайн-кассы. В итоге мы выбрали второе, а причина тому – экономия финансовых, трудовых и временных ресурсов, – сказал Дмитрий Сотников, финансовый директор Faberlic. – Ведь обеспечение работы кассового «парка» в офисе подразумевает закупку аппаратов, организацию места в серверной, круглосуточное обслуживание техники, ее сервисную поддержку, включая установку и последующую замену фискального накопителя, перепрошивку программного обеспечения. Не стоит забывать также о дополнительном оборудовании для серверной, которое может потребоваться, его монтаже, установке и настройке. Плюс электроэнергия для работы кассового "парка". Сервис "Атол Онлайн" взял на себя решение всех этих вопросов, обеспечив соответствие нашего интернет-бизнеса требованиям 54-ФЗ. Мы же смогли в полной мере сконцентрироваться на управлении продажами и других приоритетных бизнес-задачах».

Для интеграции «Атол Онлайн» с сайтом Faberlic и тестирования потребовалось около месяца. При разработке решения были учтены данные об объеме платежей, поступающих в периоды низких и высоких продаж, что позволило определить оптимальное число арендуемых касс, включая резервные. Для передачи электронных чеков в налоговую интернет-магазин использовал сервис оператора фискальных данных «Такском».

«Атол Онлайн» появился как ответ на запрос российского рынка электронной коммерции. Решение помогло интернет-ритейлерам своевременно выполнить новые для них требования закона – обеспечить прием платежей по банковской карте с помощью онлайн-касс, – отметила Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта «Атол Онлайн». – С одной стороны, это позволило нашей компании завоевать много известных клиентов, сейчас их уже более 5 630. С другой – быстро развить свою технологию, обеспечив интеграцию с самыми популярными платежными сервисами и CMS-системами, предложив оптимальные условия сотрудничества и гибкие тарифные схемы».