Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило о запуске мобильного приложения «Госуслуги Бизнес»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о запуске комплексного цифрового сервиса для юридических лиц и предпринимателей, который состоит из мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» и обновленного личного кабинета для предпринимателей на Едином портале госуслуг.

Приложение «Госуслуги Бизнес» предоставляет доступ к информации о прошедших, текущих и будущих проверках органов контроля и надзора в отношении предпринимателя, а также о штрафах, выписанных на зарегистрированные на компанию транспортные средства. В приложении «Госуслуги Бизнес» можно записаться на прием в органы прокуратуры, подать в них обращение, отслеживать статус его обработки, а также направить в Росгвардию уведомление об осуществлении детективной и охранной деятельности. Приложение доступно владельцам мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS и Android. Вход в «Госуслуги Бизнес» осуществляется через подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.

Аналогичные возможности доступны в обновленном личном кабинете юридического лица на Едином портале госуслуг. Переработанный пользовательский интерфейс дает доступ к информации о компании, ее сотрудниках, филиалах, транспорте, статусу заказанных услуг, а также информации о мероприятиях контрольно-надзорной деятельности. Данные о предстоящих проверках можно получить как на самом сайте, так и по электронной почте. С помощью сервиса управления правами доступа к личному кабинету руководители организаций могут выдавать сотрудникам права на выполнение тех или иных действий. Например, права редактировать информацию об организации, готовить заявления на получение госуслуг. При этом пользователи Единого портала госуслуг могут управлять своим личным и бизнес-аккаунтами в едином личном кабинете без необходимости заново вводить логины и пароли.