ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «М.Видео»

ВТБ начал эквайринговое обслуживание сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» по всей территории России. До конца года оборот по данному проекту может достичь 60 млрд руб.

ВТБ принял на обслуживание все 427 магазинов сети «М.Видео». Для клиентов доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Помимо торговых точек, банк обеспечивает прием карт и на официальном сайте «М.Видео». К оплате принимаются карты международных платежных систем, а также карты «Мир».

ВТБ является одним из лидеров эквайринга в России. По результатам 2017 г. банк нарастил оборот по данному направлению бизнеса на 40% – до 1,4 трлн руб.

Среди крупнейших партнеров ВТБ — сети «Ашан», «Лента», «Фамилия», «Декатлон», Группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и Mail.ru.