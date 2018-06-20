«Альпари» выпустила новую версию мобильного приложения Alpari Mobile для «Форекс»

«Альпари» выпустила на международный рынок новую версию мобильного приложения Alpari Mobile. В сервисе расширена функциональность, внесены существенные изменения в навигацию, которые позволят значительно проще ориентироваться и искать нужную информацию, и, самое главное, максимально сокращен и упрощен путь от момента установки приложения до начала торговли на рынке «Форекс». Alpari Mobile работает на русском, английском, португальском, испанском, вьетнамском, китайском, индонезийском, арабском языках и фарси и бесплатно доступно для скачивания в App Store.

Напомним, в начале 2017 г. «Альпари» запустила мобильное приложение Alpari Mobile, которое открывает доступ к котировкам всех основных инструментов «Форекс» с обновлением в режиме реального времени (акциям популярных компаний, фондовым индексам и фьючерсам). В любой момент можно быстро и легко ознакомиться с процентными ставками центробанков ведущих стран мира, посмотреть календарь мировых экономических событий от FXStreet, узнать курсы валют от ЦБ РФ и, естественно, почитать новости от «Альпари», FxWirePro и «Прайм». Также с помощью Alpari Mobile можно зарегистрировать Личный кабинет.

В новой версии Alpari Mobile разработчики «Альпари» осуществили интеграцию приложения с торговыми платформами МТ4 и МТ5. Это дает возможность быстро переходить от установки приложения, регистрации Личного кабинета, открытия счета, пополнения, установки торгового терминала к началу работы в нем. То есть каждый раздел приложения позволяет одним нажатием кнопки выйти на рынок «Форекс» и начать торговлю. Кроме того, появилась страница поддержки клиентов, которая позволяет обращаться за помощью к специалистам компании по нескольким каналам связи.

До конца этого года ИТ-специалисты «Альпари» планируют продолжать совершенствование приложения Alpari Mobile. В ближайшем будущем станет доступна обновленная версия и для операционной системы Android, о чем будет сообщено дополнительно. По итогам пяти месяцев 2018 г. количество трейдеров и инвесторов, использующих для работы на валютном рынке сервисы Alpari Invest, Alpari Options, Alpari Mobile, увечилось на 25% и превысило 500 тыс.