Опрос Mail.ru и vseapteki.ru: 68% россиян голосуют за отмену запрета доставки лекарств на дом

«Здоровье Mail.ru» совместно с проектом vseapteki.ru провел масштабный опрос о том, как пользователи интернета относятся к лекарственным средствам и к запрету доставки лекарств на дом. Выяснилось, что эта тема актуальна и для подростков, и молодежи, хотя 13% респондентов вообще не переступали порог аптеки.

На сегодня дистанционная оплата и доставка лекарств на дом разрешены только ветеранам войны, труда, маломобильным людям, Героям Советского Союза и России, а также полным кавалерам Ордена Славы. Однако выяснилось, что знают об этом далеко не все. Так, 39% респондентов уверены, что все россияне могут заказывать любые лекарства с доставкой, а 33% считают, что на дом можно заказать безрецептурные препараты. 22% ответили, что заказывать лекарства в интернете с доставкой на дом нельзя. 5% указали, что лекарства разрешено доставлять на дом только пенсионерам, а 1% опрошенных ответили, что такая возможность доступна лишь Героям России.

Пользователей также спросили, как они относятся к запрету покупать лекарства через интернет с доставкой на дом. 68% россиян хотели бы отменить запрет доставки лекарств на дом: около четверти (26%) считают, что следует разрешить доставку любых лекарств, примерно столько же (27%) ответили, что достаточно иметь возможность заказывать на дом безрецептурные препараты. А 15% полагают, что доставку нужно разрешить, но заказ должен привозить работник аптеки с соответствующим образованием. 31% респондентов предпочитает покупать лекарства в «настоящей» аптеке.

Почти половина опрошенных (46%) заказывала бы лекарственные средства на дом, если бы такая возможность была. Еще 18% покупали бы безрецептурные лекарства в интернете, а за остальными ходили бы в аптеку.

Согласно опросу, регулярно принимает медицинские препараты 30% наших сограждан. На другом полюсе счастливые 13%, которые не делают этого никогда. Большинство обращается к лекарствам от случая к случаю, по необходимости. Для 23% опрошенных это означает «пару раз в год», 33% делают это раз в несколько месяцев, ежемесячно — 26%, еще чаще — 19%.

Более половины (58%) опрошенных консультируется по выбору медикаментов с докторами. К соответствующим сайтам обращается 25%, с родственниками и знакомыми советуется 8%, еще 9% избегают лекарств как огня. Особую осторожность при этом вызывают антибиотики и гормональные средства. Если врач прописал именно такие препараты, то сразу идет за ними в аптеку или интернет-магазины меньше половины (46%). Остальные наводят справки либо в интернете (45%), либо в своем кругу общения (5%). 3% опрошенных вообще наотрез отказываются принимать антибиотики и гормоны.

Местом покупки лекарственных средств продолжает оставаться традиционная аптека — или любая, как для 56% сограждан, или «любимая» — ее предпочитают 40%. Меньше 5% опрошенных заказывают препараты через интернет с тем или иным способом доставки, а также индивидуально за границей.

Про россиян нельзя сказать, что они «работают на аптеку»: менее 500 руб. в месяц туда приносит половина прошедших опрос, еще у 40% на покупку медикаментов приходится ежемесячно 1 тыс. - 3 тыс. рублей. К тому же цену как главный фактор выбора лекарства назвала только четверть опрошенных, тогда как 49% считают, что все зависит от ситуации. Для продвинутых 14% на первом месте стоит фирма-производитель. Однако субъективно ситуация выглядит иначе: 47% сограждан все же считают, что тратят на лекарства много денег. Примерно в такой же пропорции разделились их взгляды на будущее: 56% опрошенных нехватки денег на медикаменты в ближайшие годы не опасаются, остальные не исключают такой перспективы. К тому же лекарства лекарствам рознь: среди них бывают настолько дорогие, что заставляют отказаться от покупки (у 62% респондентов случались такие эпизоды) или занимать на нее деньги (16%).

Исследование охватило свыше 20 тыс. пользователей «Здоровья Mail.ru».