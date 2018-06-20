Reg.ru представил новое облачное хостинг-решение на базе KVM

Reg.ru, российский регистратор доменов и хостинг-провайдер, объявил о запуске нового хостинг-решения – «Облачные серверы». Каждый пользователь может заказать и опробовать возможности серверов нового поколения на виртуализации KVM.

«Облачные серверы» – новый хостинг-продукт Reg.ru, который представляет собой современную платформу для сайтов и проектов.

Одно из его главных преимуществ – почасовая оплата: точный расчет используемых ресурсов позволяет платить исключительно за то время, когда услуга действительно использовалась клиентом. Это удобно не только для больших высоконагруженных проектов, для которых важен баланс между ценой и качеством, но и для пользователей, которым время от времени требуется сервер для тестов или других краткосрочных задач: они легко могут заказать его всего на несколько часов или дней.

Еще одно преимущество – быстрое создание снэпшотов. Их можно использовать в качестве резервных копий, а также клонировать и поднимать копии серверов для быстрого масштабирования сети ресурсов. При необходимости с помощью снэпшотов всегда можно вернуться к предыдущей версии настроек.

Для простоты администрирования разработчики создали панель управления. С ней владелец услуги может: создавать серверы менее, чем за 1 минуту; управлять шаблонами и доступами в API; анализировать статистику и графики нагрузки; создавать и разворачивать снэпшоты.

Стоимость работы на облачном сервере составит от 30 копеек в час.

«Пользователи постоянно нуждаются в более мощных, быстрых, удобных и гибких услугах. Во многом благодаря росту этих потребностей улучшаются и эволюционируют различные программные продукты и сервисы. В том числе и услуги предоставления серверов. "Облачные серверы" – новая ступень развития хостинг-решений, позволяющая пользователям легко сформировать быструю платформу для своих проектов и бизнеса», – отметил генеральный директор Reg.ru Алексей Королюк.