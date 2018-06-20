Сбербанк предоставил интернет-магазинам сервисы «Бизнес.ру»

Сбербанк и «Бизнес.ру», российский оператор онлайн-сервисов торгового и складского учета, предоставляют интернет-магазинам возможность формирования электронных чеков, используя кассовые аппараты в пунктах выдачи заказов.

Сервис «Бизнес.ру Онлайн-Чеки» поддерживает более 70 видов кассовых аппаратов, включая переносные и вендинговые. Ранее для приема денег онлайн интернет-магазинам требовалось арендовать дополнительный специальный кассовый аппарат, что увеличивало их издержки на соблюдение требований федерального законодательства.

«Мы стремимся предлагать компаниям, которые заключили договор интернет-эквайринга со Сбербанком, максимальный набор функций в части приема платежей, – сказала директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Сбербанка Светлана Кирсанова. – Мы, в частности, фокусируемся на решениях по предоставлению возможности интернет-магазинам отправлять электронные чеки покупателям. Один из путей здесь – фискализация данных вместе с процессом авторизации и передача их через сервис "Бизнес.ру Онлайн-Чеки" на кассу интернет-магазина. Это делает процесс фискализации для интернет-магазинов более простым и понятным».

«В связи с принятием 54-ФЗ в 2017 году многие интернет-предприниматели столкнулись с непростым выбором – подключать онлайн-кассу или отказаться от онлайн-оплаты на сайте, – сказал руководитель "Бизнес.ру" Александр Галкин. — Особенно остро этот вопрос стоит при небольшом количестве онлайн-платежей в месяц. Услуги "Бизнес.ру" в несколько раз дешевле, чем другие существующие решения, и доступны даже для совсем небольших интернет-магазинов».