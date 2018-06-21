Сбербанк обновил программу лояльности «Спасибо от Сбербанка»

Сбербанк объявил о запуске обновленной программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Основная цель перезапуска программы — дать ее участникам возможность не только накапливать больше бонусов «Спасибо», но и мотивировать клиентов переходить от наличного к безналичному расчету, пользоваться онлайн-банкингом и другими финансовыми инструментами банка. Новые условия вступят в силу 1 июля 2018 г.

В обновленной программе применяются элементы геймификации, которые не только помогут участникам получать дополнительные привилегии в формате игровой механики, но и объяснят им новые правила «Спасибо от Сбербанка».

Выполняя задания, участники программы будут переходить на новые уровни с дополнительными привилегиями по накоплению и обмену бонусов. Всего четыре уровня: «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо», «Больше, чем Спасибо». При достижении четвертого уровня у участников появляется возможность обменивать бонусы «Спасибо» на рубли. С момента перезапуска программы 1 июля все клиенты в течение 3 месяцев будут находиться на уровне «Большое Спасибо».

Выполняя простые задания, участники программы будут получать не только 0,5 % с каждой совершенной покупки по картам Сбербанка, но и также на уровнях «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо» смогут выбирать дополнительные категории, за покупки в которых будут получать повышенные бонусы. Для каждого уровня привилегий существует набор заданий, которые необходимо выполнять каждый месяц в течение 3 месяцев, чтобы получить новый уровень. Переход на новый уровень будет возможен ежеквартально.

Каждый месяц клиенты будут получать информацию о выполнении заданий за предыдущий месяц в мобильном приложении программы или в персональном кабинете лояльности в Сбербанк Онлайн в закладке «Спасибо от Сбербанка».

Бонусы можно обменять на ж/д и авиабилеты, брони отелей, на билеты в театр и на концерты. В режиме 24/7 «Спасибо» можно обменять на товары и услуги, предоставленные партнерами программы, которых на сегодняшний день свыше двухсот.

Для отдельных групп клиентов, таких как молодежь и пенсионеры, — владельцев карт «Молодежная» и «Социальная» — минимальный уровень в программе всегда будет оставаться на уровне «Большое Спасибо». Также условия будут сохранены и для премиальных клиентов, владельцев карт от Gold и выше. Повышенные начисления бонусов по данным картам останутся неизменными и добавятся к категориям, доступным в обновленной программе «Спасибо от Сбербанка».

«С новым форматом программы лояльности "Спасибо от Сбербанка" клиентам будет начисляться еще больше бонусов, они получат возможность обменивать их на рубли, — сказал генеральный директор программы "Спасибо от Сбербанка" Андрей Писарев. — В новой программе мы используем элементы геймификации в формате выполнения ежемесячных заданий, которые помогают участникам не просто получать бонусы от банка и партнеров программы, но и развивать финансовую грамотность и узнавать больше о новых продуктах банка и их преимуществах».

Уровни привилегий действуют на все карты Сбербанка, кроме карт с программами «Аэрофлот бонус» и «МТС».