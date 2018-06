В преддверии ЧМ-2018 спутниковые операторы массово провели съемку новых и реконструированных стадионов. Фото

Футбол событие значимое не только на Земле, но и в космосе. В преддверии Чемпионата мира 2018 FIFA спутниковые операторы массово провели съемку новых и реконструированных стадионов, некоторые даже сделали специальные сервисы, где можно посмотреть спортивные объекты с различных ракурсов.

Сотрудники компании «Совзонд», интегратора в области геоинформационных технологий и аэрокосмического мониторинга, решили сделать обзор лучших снимков, видео и сервисов с визуализацией стадионов. В подборке представлены фотографии и снимки из открытых источников, опубликованных российскими и западными операторами спутниковых систем: «Роскосмос» (Россия), DigitalGlobe (США), Airbus Defence and Space (Франция), DEIMOS Imaging (Испания) , The Twenty First Century Aerospace Technology Co. Ltd (Китай), SI Imaging Services (Корея) и др.

Совместный проект спутникового оператора Digitalglobe (США) и американского разработчика геоинформационных систем Esri.Проект выполнен на базе сервиса Esri «A Story Map» и позволяет посмотреть 3D визуализацию стадионов с привязкой к карте.

Компания Airbus Defence and Space (Франция) выложила в свободный для скачивания доступ фотографии 12 стадионов, полученных из космоса. Фотографии выполнены с высоты 705 км со спутников Pléiades и доступны для скачивания в максимальном разрешении абсолютно бесплатно.

«Роскосмос» выложил снимки стадиона со спутников «Ресурс-П» еще в начале мая.

В одном видео можно увидеть сразу фотографии всех стадионов, сделанные разными спутниками. Снимки предоставлены Deimos Imaging (Испания), SI Imaging Services (Корея), Twenty First Century Aerospace Technology Co. Ltd (Китай), Mohammed Bin Rashid Space Centre (ОАЭ), National Academy of Science Belarus (Белоруссия).