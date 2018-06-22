Tele2 запустил мобильную «клинику в смартфоне»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил проект в области цифровой медицины. Его партнером стала компания Doc+, один из ключевых игроков этого рынка. В течение месяца клиенты Tele2 смогут советоваться с любыми врачами службы бесплатно, затем стоимость безлимитных консультаций составит 5 рублей в день.

Приложение Doc+ – это мобильная клиника в смартфоне. Его запуск для клиентов Tele2 отражает бизнес-стратегию lifestyle enabler, направленную на создание нетелеком-сервисов в партнерстве с лидерами рынка из других отраслей. Приложение станет идеальным решением для тех, кто нуждается в помощи врача, когда традиционные медицинские центры и клиники недоступны. Оперативная консультация может понадобиться во время поездки на дачу и путешествия за границу.

Tele2 предлагает клиентам подписаться на сервис телемедицины и советоваться с врачами службы на выгодных условиях. Подписка дает право на неограниченное число и время онлайн-консультаций с врачами Doc+. В первый месяц сервисом можно пользоваться бесплатно, затем услуга стоит 5 руб. в день. Вне специального предложения Tele2 и Doc+ консультация педиатра и терапевта мобильной клиники стоит 499 руб., а рекомендация специалиста узкого профиля – 799 рублей.

Благодаря сервису пользователь выбирает время и способ связи с врачом Doc+: чат, аудио- или видеозвонок. Клиент не ограничен во времени «приема»: он может задавать специалисту сколько угодно вопросов. Педиатры и терапевты Doc+ отвечают оперативно и дают консультации круглосуточно. Онлайн-формат позволяет отправлять врачу любые исследования. Виртуальная медицинская карта содержит информацию о предыдущих анализах и рекомендациях.

Приложение Doc+ доступно в Google Play и AppStore.

Надежда Шевцова, директор по новым бизнесам Tele2, сказала: «Область телемедицины динамично развивается. По прогнозам экспертов, мировой рынок этих услуг в 2021 г. вырастет до 55 млрд долларов, а к 2025 г. – до $78 млрд. Tele2 учитывает самые инновационные тренды при запуске онлайн-сервисов. Мы выбрали партнерство с одним из лидеров российского рынка цифровой медицины, который имеет большой опыт в этой области, постоянно совершенствует формат облуживания и имеет в штате высокопрофессиональных специалистов. Супервыгодные условия позволяют нашим клиентам фактически обзавестись семейным доктором или в один клик записаться на «прием» к специалисту узкого профиля».

Игорь Коноплястый, директор по развитию мобильной клиники Doc+, сказал: «Мы создаем клинику в смартфоне и хотим, чтобы наши клиенты получали качественную медицинскую помощь максимально быстро. Неважно, где вы находитесь – в Москве, Петербурге, Новосибирске или за пределами России. Важно, что вы сможете всегда получить консультацию нашего врача на русском языке и не будете тратить время и нервы на поход в клинику и ожидание в очереди. В качестве партнера мы выбрали Tele2 как компанию, которая, как и мы, активно развивает технологическое направление».