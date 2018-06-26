«Эвотор» представила сервис для кредитования покупателей

«Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных решений, предложила своим клиентам сервис для кредитования покупателей – физических лиц. Сервис реализован совместно с микрокредитными организациями Paylate и Pay P.S.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, предпринимателю нужно скачать одно из приложений – Paylate или Pay P.S. (или сразу оба) и зарегистрировать в них свою компанию. Для оформления покупки в рассрочку через Paylate кассир должен выбрать соответствующий способ оплаты и ввести номер телефона покупателя. Покупатель получит смс-сообщение со ссылкой на анкету микрокредитной организации. Клиентам, которые ранее пользовались услугами Paylate, заполнять анкету уже не требуется, возможность выдачи займа будет подтверждена через несколько секунд. В случае с Pay P.S. анкету заемщика заполняет сам кассир в приложении на терминале. Paylate и Pay P.S. проводят мгновенный скоринг – это значит, что решение о выдаче будет принято моментально, и, при положительном решении, клиент магазина может совершать покупку, а средства магазину переведет микрофинансовая компания.

Сумма займа в Paylate составляет от 3 тыс. до 150 тыс. руб., срок займа 12 месяцев, при этом есть льготный период для беспроцентного погашения суммы покупки – до 120 дней. В Pay P.S. – сумма займа от 1 тыс. до 50 тыс. рублей, срок от 2 до 6 месяцев.

Таким образом, клиенты торговых точек или предприятий услуг могут получить моментальный займ и быстро совершить покупку. Комиссия магазина может быть нулевой (Pay P.S.) или от 0 до 7% в зависимости от выбранного тарифа (Paylate). Процентная ставка по кредиту для физлица определяется тарифами микрокредитной организации. Погашение займов происходит через стандартные каналы – банковской картой или через электронный кошелек в личном кабинете на сайте организации или в банкоматах, терминалах или отделениях банков-партнеров.

Предприниматели получают возможность продавать клиентам товары или услуги, которые раньше были им недоступны, и работать даже с теми клиентами, которые не могут получить кредит в банке.

«Возможность продавать товары или услуги в кредит может увеличить продажи практически в любой торговой точке, – сказал Дмитрий Денисов, коммерческий директор компании «Эвотор». – По нашим оценкам, предприниматели, которые используют возможность быстрого кредитования покупателей, нарастят продажи на 22%, при этом, средний чек увеличится на 34%. Кроме того, станет больше лояльных клиентов – число повторных покупок увеличится на 48%. Уже сейчас сервис заинтересовал компании, которые имеют довольно высокий средний чек (от 50 тыс. рублей), в частности, туристические агентства, магазины бытовой техники».

С 1 июля 2018 г. использование онлайн-касс становится обязательным для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) на ЕНВД и «патенте», работающих в сфере торговли и общепита и имеющих наемных сотрудников. До 1 июля 2019 г. работу с онлайн-кассами должны начать ИП в сфере услуг, а также торговли и общепита без наемных сотрудников.