OZON запустит собственный маркетплейс

OZON.ru объявил о запуске в тестовом режиме сервиса для продавцов, с помощью которого они смогут реализовывать свои товары через сайт OZON.ru.

В рамках нового сервиса OZON.ru планирует предлагать продавцам полный цикл услуг фулфилмента и доставки товаров по всей России. Пока сервис работает в режиме бета-тестирования, а в июле состоится запуск для нескольких селлеров. После успешного периода работы для ограниченного количества партнеров, будет произведен полноценный запуск.

В рамках использования сервиса продавцы сами определяют ассортимент и ценовую политику. Важно и то, что в услуги OZON.ru для продавцов включена доставка товара по всей России: интернет-ритейлер объединяет 5 000 пунктов выдачи заказов и 850 почтоматов OZON Box. Таким образом, 40% населения России предоставляется возможность доставки товара на следующий день.

Сервис предусматривает простой процесс регистрации пользователей и добавления товаров на сайт. Для продавцов предусмотрена удобная и круглосуточная система поддержки в чате, по электронной почте или телефону.